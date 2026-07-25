Delhi Metro Update: आज भी दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन रहेंगे बंद, इस जगह इंटरचेंज की सुविधा भी नहीं, तुरंत देखें DMRC का अपडेट

DMRC New Advisory for Today: जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने शनिवार को भी 18 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर केवल इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पूरी तरह बंद है और यहां इंटरचेंज भी नहीं कर पाएंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी आंशिक रूप से संचालित हो रही है।

Delhi Metro Update Today: नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इधर संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है। प्रोटेस्ट और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शनिवार, 25 जुलाई को भी 18 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। DMRC के अनुसार यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर लिया गया है। हालांकि मेट्रो नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन स्टेशनों पर यात्री ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इसका असर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी पड़ रहा है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर फिलहाल मेट्रो सेवाएं केवल धौला कुआं और यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 के बीच ही संचालित की जाएंगी। अन्य स्टेशनों पर सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी।

आज बंद रहने वाले 18 मेट्रो स्टेशन

लोक कल्याण मार्ग

राजीव चौक

पटेल चौक

रामकृष्ण आश्रम मार्ग

बाराखंभा रोड

सुप्रीम कोर्ट

सेवा तीर्थ

जनपथ

मंडी हाउस

केंद्रीय सचिवालय

आईटीओ

दिल्ली गेट

इंद्रप्रस्थ

खान मार्केट

जोर बाग

शिवाजी स्टेडियम

झंडेवालान

नई दिल्ली

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री ध्यान दें

दिल्ली के जंतर-मंतर क्षेत्र में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आसपास के कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बंद है। इसका सबसे अधिक असर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है, क्योंकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद है। ऐसे में रेल यात्रियों को मेट्रो के बजाय टैक्सी, ऑटो, बस या अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। जिन यात्रियों की ट्रेन निर्धारित समय पर है, उन्हें किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है।

डीएमआरसी ने यात्रियों से की यह अपील

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मेट्रो सेवाओं की लेटेस्ट अपडेट जरूर लें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। डीएमआरसी का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के तहत यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मेट्रो प्रशासन ने इस अस्थायी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए यात्रियों से सहयोग की अपील भी की है। डीएमआरसी के अनुसार बंद किए गए मेट्रो स्टेशन सुरक्षा एजेंसियों के अगले आदेश तक बंद रहेंगे।