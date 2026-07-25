IMD Weather Alert: आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का कैसा रहेगा मौसम? किन राज्यों में होगी बारिश, जानें वेदर अपडेट

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Amit Upadhyay
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Delhi, Haryana & Punjab Weather Today: मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई 2026 को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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आज का मौसम | Weather Update Today | 25 जुलाई 2026 का मौसम

IMD Weather Update 25 July 2026: देशभर में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर हल्की-फुल्की बारिश हो रही है, जबकि गुजरात, हिमाचल और कश्मीर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर बरसात ने भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मानसून का असर उत्तर, पश्चिम, मध्य तथा पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार शनिवार 25 जुलाई को देश के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भी मौसम बदला हुआ रहेगा, जबकि गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना रहने की संभावना है। दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या रुक-रुक कर फुहारें पड़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है, जिससे पिछले कुछ दिनों से बनी उमस से लोगों को राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान जलभराव से सतर्क रहने की सलाह दी है।

हरियाणा और पंजाब में मौसम का हाल

आईएमडी के अनुसार हरियाणा और पंजाब में भी मानसून सक्रिय रहेगा। दोनों राज्यों के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, हालांकि 25 जुलाई के लिए दोनों राज्यों में व्यापक स्तर पर भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार सक्रिय मानसून के प्रभाव से गुजरात में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। कुछ पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में जलभराव की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की है।

यात्रियों के लिए मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, वहां सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोग मौसम की लेटेस्ट अपडेट लेकर ही निकलें। पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, जबकि शहरी इलाकों में जलभराव वाले मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।