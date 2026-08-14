JP Nadda Admitted To AIIMS: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स में भर्ती, डॉक्टर्स ने की कोरोनरी एंजियोग्राफी

JP Nadda Hospitalised News: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को तबीयत में बेचैनी महसूस होने के बाद दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त की शाम डॉक्टरों ने उनकी जांच की, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी। फिलहाल नड्डा की हालत स्थिर है और वे कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं।

JP Nadda Latest Health Update: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को गुरुवार शाम बेचैनी महसूस होने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओर से शुक्रवार को जारी जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी जांच की, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी। फिलहाल नड्डा की हालत स्थिर बताई गई है और उन्हें एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में मॉनिटरिंग में रखा गया है।

किस वजह से अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा?

एम्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जेपी नड्डा को uneasiness यानी बेचैन महसूस होने के बाद अस्पताल लाया गया था। एम्स के अनुसार 13 अगस्त की शाम नड्डा की मेडिकल जांच की गई और इसी दौरान कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गई। इसके बाद उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती रखा गया है। एम्स के आधिकारिक बयान के मुताबिक जेपी नड्डा की हालत स्थिर है। अस्पताल ने उनकी छुट्टी या आगे के इलाज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

कोरोनरी एंजियोग्राफी क्यों की जाती है?

कोरोनरी एंजियोग्राफी हार्ट की ब्लड वेसल्स और खासकर कोरोनरी आर्टरीज की कंडीशन जांचने की एक प्रक्रिया है। इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई की मदद से एक्स-रे इमेज के जरिए यह देखा जाता है कि हार्ट की धमनियों में कहीं संकुचन या ब्लॉकेज तो नहीं है। इसका इस्तेमाल कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एंजाइना जैसी स्थितियों की जांच के लिए किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ एंजियोग्राफी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मरीज को हार्ट अटैक आया है या हार्ट की कोई गंभीर बीमारी पाई गई है। किसी मरीज के लिए यह जांच क्यों जरूरी समझी गई, इसका वास्तविक कारण उसके मेडिकल मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

मानसून सत्र के अंतिम दिन भी गए थे संसद

जेपी नड्डा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ऐसे समय आई है जब संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को ही समाप्त हुआ। नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं और सत्र के अंतिम दिन उनकी विपक्ष के साथ तीखी राजनीतिक बहस हुई थी। जेपी नड्डा केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा था और प्रदर्शन को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी।