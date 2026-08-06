Tarun Tejpal News: तरुण तेजपाल उत्पीड़न मामले में दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला

Tarun Tejpal Case Update: तरुण तेजपाल को 2013 के उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें 2021 में तेजपाल को आरोपों से बरी किया गया था।

Tarun Tejpal Case News: ‘तहलका’ मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को महिला उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें साल 2021 में तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। यह मामला साल 2013 का है, जब उनकी एक पूर्व महिला सहयोगी ने गोवा के एक फाइव स्टार होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट में उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली महिला तहलका की पूर्व कर्मचारी थीं। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले के सामने आने के बाद तरुण तेजपाल ने ‘तहलका’ के एडिटर-इन-चीफ पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लंबे समय तक यह मामला अदालत में चला।

ट्रायल कोर्ट ने 2021 में किया था बरी

गोवा की जिला एवं सत्र अदालत ने मई 2021 में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करते हुए कहा था कि आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। इस फैसले के बाद गोवा सरकार ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के सबूतों और पीड़िता के बयान का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि निचली अदालत के फैसले में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। हाईकोर्ट ने तमाम दलीलों के बाद अपना फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने बदला निचली अदालत का फैसला

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्य और पीड़िता का बयान आरोपों की पुष्टि करते हैं। वहीं तरुण तेजपाल की ओर से ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन किया गया और आरोपों को खारिज करने की मांग की गई। अदालत के इस फैसले के बाद 2013 से चल रहे इस मामले में एक नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। मामले में दोनों पक्षों के पास कानून के तहत आगे के विकल्प उपलब्ध रहेंगे।