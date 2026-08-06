Haryana Weather : हरियाणा में आज भी मानसून रहेगा मेहरबान, कई जिलों में होगी भारी बारिश, जानें अपने जिले का हाल

हरियाणा में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने जो बुलेटिन जारी किया है। उसके अनुसार प्रदेश में आज भी ज्यादात्तर जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है।

12 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, उसके बाद कुछ कमजोर पड़ेगा मानसून

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में पिछले कुछ दिन से मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। इसी के प्रभाव से प्रदेश के ज्यादात्तर जिलों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने आने वाले करीब एक सप्ताह तक प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते सोमवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और राजस्थान की मौसम प्रणाली के कमजोर पड़ने के बाद मानसून टर्फ एक बार फिर हरियाणा पहुंच गया है। इसी के चलते प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं। बारिश का मौजूदा दौर प्रदेश में 12 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। हालांकि 13 से 20 अगस्त तक हरियाणा, दिल्ली- एनसीआर में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 अगस्त तक शुष्क और कमजोर मानसूनी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी।

अभी भी प्रदेश में सामान्य से कम मानसून बारिश

हरियाणा में 1 जून से अगस्त के शुरुआती दिनों (लगभग 4 से 6 अगस्त) तक सामान्य वर्षा के मुकाबले करीब 30% (विभिन्न जिलों में 7% से 68% तक) कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य के 21 जिलों में मानसूनी बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे बना हुआ है।

फरीदाबाद और पलवल को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। रेवाड़ी में 173.3 मिलीमीटर बारिश हुई जबकि सामान्य बारिश 221.7 मिलीमीटर है। महेंद्रगढ़ में 189.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई जबकि सामान्य बारिश 213.3 मिलीमीटर है। हिसार में 99.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 161.1 मिलीमीटर है।

हरियाणा से गुजर रहीं मानसूनी हवाएं

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पूर्व राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सरकुलेशन बना हुआ है जिसके कारण हरियाणा में मानसूनी हवाएं आने से राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। 7 से 12 अगस्त तक बादलवाही व कहीं-कहीं छिटपुट बारिश की संभावना है। इससे हरियाण में बारिश के आंकड़ों में कुछ हद तक सुधार की उम्मीद है। ज्ञात रहे कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर धान की रोपाई की जाती है। धानी की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी बारिश का होना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि बारिश कम होती है तो भूमिगत जल का तो दोहन ज्यादा मात्रा में होता है ही इसके साथ ही धान के उत्पादन पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है।