Raaka Release Date: क्या मैटरनिटी ब्रेक पर जा रही दीपिका पादुकोण? जानें कब रिलीज होगी फिल्म ‘राका’?

Deepika Padukone Raaka: दीपिका पादुकोण जल्द ही अल्लू अर्जुन की ‘राका’ का आखिरी शेड्यूल पूरा कर मैटरनिटी ब्रेक पर जा सकती हैं. फिल्म में उनके अहम सीन्स की शूटिंग प्राथमिकता से पूरी की जा रही है.

Deepika Padukone Raaka: दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में हैं. एक तरफ जहां वो अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी समय दे रही हैं. बेटी दुआ की जिम्मेदारियों के साथ दीपिका अपने फिल्मी कमिटमेंट्स को भी पूरा करने में जुटी हुई हैं.

एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ‘राका’ और शाहरुख खान की ‘किंग’ में नजर आने वाली हैं. जहां ‘किंग’ की शूटिंग वो पहले ही पूरी कर चुकी हैं, वहीं अब उनकी नजर ‘राका’ के बाकी बचे काम को खत्म करने पर है.

‘राका’ के आखिरी शेड्यूल में नजर आएंगी दीपिका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘राका’ का नया शूटिंग शेड्यूल मुंबई में शुरू हो चुका है. इस शेड्यूल में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के बीच के कुछ अहम सीन्स फिल्माए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये शेड्यूल दीपिका के लिए इस फिल्म का आखिरी शूटिंग फेज हो सकता है.

मेकर्स दीपिका के हिस्से की शूटिंग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की तैयारी में हैं, ताकि एक्ट्रेस इसके बाद अपने मैटरनिटी ब्रेक पर जा सकें. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनके सभी जरूरी सीन्स पूरे कर लिए जाएंगे.

एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल

जब दीपिका ने अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी, तब ऐसी खबरें सामने आई थीं कि फिल्म में उनके रोल और स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकता है. हालांकि बाद में मेकर्स ने इन खबरों को खारिज कर दिया था. इसके बाद सामने आया कि फिल्म के कुछ मुश्किल एक्शन सीन्स के लिए दीपिका की बॉडी डबल की मदद ली जाएगी. वहीं, एक्ट्रेस अपने हिस्से की काफी शूटिंग पहले ही पूरी कर चुकी हैं.

शूटिंग खत्म होने के बाद होगा रिलीज डेट का ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका के हिस्से की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. इस फिल्म को Sun Pictures प्रोड्यूस कर रहा है. ‘राका’ में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के अलावा कई बड़े नामों के शामिल होने की चर्चा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Mrunal Thakur, Rashmika Mandanna और Janhvi Kapoor भी फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं, हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मैटरनिटी ब्रेक के बाद ही लेंगी नया प्रोजेक्ट?

कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण अपनी प्रेग्नेंसी के बाद कुछ समय परिवार के साथ बिताना चाहती हैं. ऐसे में संभावना है कि वो मैटरनिटी ब्रेक खत्म होने तक किसी नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं करेंगी. फिलहाल उनका फोकस ‘राका’ की शूटिंग पूरी करने और अपनी आने वाली फिल्म को लेकर है.