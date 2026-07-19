Sonam Wangchuk Health Update: अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन

By
Amit Upadhyay
-
0
6
Sonam Wangchuk Health Bulletin: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को शनिवार को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम उनकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। रविवार सुबह जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उनके जरूरी स्वास्थ्य पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन ब्लड पैरामीटर में कुछ बदलाव देखे गए हैं।
Sonam Wangchuk, Sonam Wangchuk health update, Sonam Wangchuk hunger strike, Sonam Wangchuk latest news, Sonam Wangchuk hospital medical bulletin, Sonam Wangchuk in Safdarjung hospital, Sonam Wangchuk health condition, VMMC Safdarjung hospital health bulletin, सोनम वांगचुक हेल्थ अपडेट, सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, सोनम वांगचुक लेटेस्ट न्यूज
सोनम वांगचुक को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल ने रविवार सुबह हेल्थ बुलेटिन जारी किया है।

Sonam Wangchuk Health Update: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर गई थी। वे सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लगातार उनकी सेहत की निगरानी की जा रही है। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर रविवार सुबह VMMC एंड सफदरजंग अस्पताल ने नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल के अनुसार वांगचुक की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक भूख हड़ताल से उनकी सेहत में काफी गिरावट हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल उन्हें 24 घंटे क्लिनिकल मॉनिटरिंग में रखा गया है।

रविवार के हेल्थ बुलेटिन में क्या कहा गया?

रविवार सुबह 8:30 बजे जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक को VMMC एवं सफदरजंग अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। अस्पताल ने बताया कि उनके सभी जरूरी वाइटल पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं, हालांकि ब्लड पैरामीटर में कुछ बदलाव दर्ज किए गए हैं। लंबे समय तक फास्टिंग के कारण शरीर पर पड़े तनाव को देखते हुए डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

AIIMS-सफदरजंग के डॉक्टर्स कर रहे निगरानी

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स के डॉक्टर्स की मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम सोनम वांगचुक का मॉनिटरिंग कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही उनकी वर्तमान स्थिति स्थिर है, लेकिन किसी भी संभावित जटिलता का समय रहते पता लगाने के लिए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी में रखना जरूरी है। इसी कारण उनके ब्लड पैरामीटर समेत सभी क्लिनिकल संकेतकों की नियमित जांच की जा रही है।

लंबी फास्टिंग का शरीर पर पड़ा असर

डॉक्टर्स का कहना है कि कई दिनों तक लगातार उपवास करने से शरीर पर गंभीर शारीरिक दबाव पड़ा है। इससे शरीर के मेटाबॉलिक संतुलन और अन्य स्वास्थ्य मानकों पर असर पड़ सकता है। इसलिए मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अधिक समय से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका और चिकित्सकीय सलाह के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने शनिवार को VMMC एवं सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।