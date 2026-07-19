Ananya Panday Viral Video: अनन्या पांडे की कमर पर शख्स ने यूं घुमाया हाथ, कैमरे में कैद हुआ वीडियो, भड़के लोग

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Mohit Saini
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Ananya Panday Viral Video: अनन्या पांडे ने एक शानदार फ़ैशन शो में सबका ध्यान खींचा, लेकिन इवेंट का एक वायरल वीडियो ऑनलाइन विवाद का कारण बन गया है।
Ananya Panday Viral Video: अनन्या पांडे की कमर पर शख्स ने यूं घुमाया हाथ, कैमरे में कैद हुआ वीडियो, भड़के लोग
Ananya Panday Viral Video: अनन्या पांडे ने एक शानदार फ़ैशन शो में सबका ध्यान खींचा, लेकिन इवेंट का एक वायरल वीडियो ऑनलाइन विवाद का कारण बन गया है।

Ananya Panday Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचना जानती हैं, और मुंबई में एक फ़ैशन शो में उनका हालिया अपीयरेंस भी कुछ ऐसा ही था। एक्ट्रेस ने शोस्टॉपर के तौर पर रैंप वॉक किया और अपने शानदार ब्राइडल लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि, सिर्फ़ उनकी ड्रेस ही चर्चा का विषय नहीं बनी। शो के बाद फ़ैशन डिज़ाइनर गौरव गुप्ता के साथ उनका एक पल कैमरे में कैद हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।

शानदार ब्राइडल लुक में अनन्या पांडे बनीं शोस्टॉपर

अनन्या पांडे ने मशहूर फ़ैशन डिज़ाइनर गौरव गुप्ता के लिए शोस्टॉपर के तौर पर रैंप वॉक किया। वह सफ़ेद कैमेलिया ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिसमें बारीक काम किया गया था और कहा जाता है कि इसे कैमेलिया-प्रेरित लगभग 2,600 पंखुड़ियों से सजाया गया था।

एक्ट्रेस ने शानदार ज्वेलरी और एक स्टेटमेंट नोज़ पिन के साथ अपने ड्रीमी लुक को पूरा किया। उनका शानदार लुक जल्द ही फ़ैशन इवेंट की मुख्य हाइलाइट्स में से एक बन गया, और रैंप से उनकी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन खूब पसंद किए गए।

गौरव गुप्ता के साथ वायरल मोमेंट ने खींचा सबका ध्यान

फ़ैशन शो खत्म होने के बाद, अनन्या स्टेज पर गौरव गुप्ता के साथ शामिल हुईं और कैमरों के लिए पोज़ दिया। फ़ोटो-ऑप के दौरान, दोनों के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत ने पैपराज़ी और सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचा।

वायरल क्लिप में, डिज़ाइनर एक साथ पोज़ देते समय अनन्या की कमर के आसपास अपना हाथ रखते और घुमाते हुए दिखाई देते हैं। यह पल कैमरे में कैद हो गया और जल्द ही सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया, जिससे लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स की प्रतिक्रिया

जैसे-जैसे वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ, कई यूज़र्स ने इस बातचीत पर असहजता ज़ाहिर की और डिज़ाइनर के जेस्चर पर सवाल उठाए। कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उस पल के दौरान अनन्या की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की, जबकि अन्य लोगों ने पूरी बात जाने बिना एक छोटी वायरल क्लिप से कोई नतीजा निकालने के खिलाफ़ सलाह दी। अब तक न तो अनन्या पांडे और न ही गौरव गुप्ता ने इस वायरल मोमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है।

अनन्या पांडे के लिए आगे क्या है?

काम की बात करें तो, अनन्या पांडे अपनी फ़िल्मों और स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। फ़ैन्स अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्ट्रेस अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ आगे क्या घोषणा करती हैं। अपने एक्टिंग करियर के अलावा, अनन्या फ़ैशन की दुनिया में भी धूम मचा रही हैं; हाल ही में ‘शो-स्टॉपर’ के तौर पर उनकी मौजूदगी ने एक बार फिर उनके स्टाइल को सुर्खियों में ला दिया है।

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