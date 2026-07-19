मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के अचानक इस्तीफे से मचा था बवाल, 3 सलेक्टर्स के साथ क्यों छोड़ा पद, क्या थी वजह!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए मुख्य चयनकर्ता की भूमिका निभा रहे अजीत अगरकर का कार्यकाल विवादों में रहा है. उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उससे फैंस और पूर्व क्रिकेटर तक नाखुश हैं. अपने कड़े फैसलों की वजह से ही उनको मुंबई रणजी टीम के चयनकर्ता का पद छोड़ना पड़ा था.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम आज शाम (रविवार 19 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी. दूसरे मुकाबले के बाद ये खबर सामने आई थी कि रोहित शर्मा इस मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे. उनको चयनकर्ताओं ने बता दिया है कि वो अब वनडे टीम का हिस्सा नहीं होंगे. इस खबर के सामने आने के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया. बीसीसीआई को सामने आकर इस पर जवाब देना पड़ गया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कार्यकाल में अब तो जो भी हुआ है उसको देखते हुए ये भी संभव लगता है. उनके ओपने कड़े फैसलों की वजह से ही मुंबई रणजी टीम के मुख्य चयनकर्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

मुंबई क्रिकेट में साल 2019 की घटना हमेशा ही चर्चा में रहती है. घरेलू क्रिकेट सीजन खत्म होने के तुरंत बाद मुंबई रणजी टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने अपने पूरे चयन पैनल के साथ अचानक इस्तीफा दे दिया था. उनके साथ पूर्व भारतीय स्पिनर नीलेश कुलकर्णी, पूर्व विकेटकीपर सुनील मोरे और चयनकर्ता रवि ठक्कर ने भी अपने पद छोड़ दिए. इस सामूहिक इस्तीफे ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था.

उस समय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की विशेष आम बैठक (SGM) में चयन समिति को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था. चयन प्रक्रिया और कुछ फैसलों को लेकर समिति पर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद मामला MCA की एड-हॉक कमेटी और क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी (CIC) तक पहुंच गया. CIC ने चयनकर्ताओं का समर्थन किया और उनके कामकाज पर भरोसा जताया, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता रहा.

अगरकर की टीम ने क्यों दिया था इस्तीफा

मुंबई रणजी टीम की चयन समिति ने सीनियर खिलाड़ियों के साथ कई बड़े नाम को टीम से बिना बात किए बाहर कर दिया था. इन विवादित फैसलों के बाद समिति के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक चयन समिति के सदस्यों को लगा कि जिस तरह से उनके कामकाज पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे उनकी गरिमा प्रभावित हो रही है. क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक अगरकर की टीम के फैसलों पर सवाल उठा रहे थे. इससे ये साफ हो गया था कि चयन समिति को बर्खास्त कर दिया जाएगा. इसी वजह से उन्होंने बर्खास्त किए जाने का इंतजार करने के बजाय सामूहिक रूप से इस्तीफा देना उचित समझा. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अजीत अगरकर ने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का भी उल्लेख किया था. घरेलू सीजन खत्म होने के बाद आगे काम जारी नहीं रखने की इच्छा जताई थी.

अगरकर के इस्तीफे पर बवाल हुआ था

अगरकर के इस्तीफे के बाद मामला और गरमा भी गया था. क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी (CIC) के सदस्य अमोल मजूमदार और साहिल कुकरेजा ने भी चयनकर्ताओं के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनका मानना था कि पूर्व क्रिकेटरों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया और चयन समिति को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला. यह विवाद मुंबई क्रिकेट तक ही सीमित रहा. बाद में अजीत अगरकर की क्रिकेट प्रशासन में वापसी हुई. जुलाई 2023 में उन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की वरिष्ठ चयन समिति का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया. इससे साफ हुआ कि मुंबई क्रिकेट में हुए उस विवाद का उनके राष्ट्रीय करियर पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ा.