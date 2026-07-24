Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन, छात्रों से की हिंसा से बचने की अपील

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Amit Upadhyay
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Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया है। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें फ्लूड पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई। सोनम वांगचुक ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और छात्रों से हिंसा से बचने की अपील की।
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सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया।

Sonam Wangchuk Breaks 26 Day Fast: नीट पेपर लीक मामले को लेकर 26 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने गुरुवार को अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। जेपी नड्डा इससे पहले भी एक बार वांगचुक से मुलाकात करने अस्पताल गए थे और तब भी अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद सोनम वांगचुक ने यह फैसला लिया। अनशन समाप्त करते हुए वांगचुक ने कहा कि देश में किसी भी प्रकार की हिंसा या तनाव की स्थिति से बचना जरूरी है।

भूख हड़ताल खत्म करने के बाद यह बोले सोनम

सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “अभी-अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की शीर्ष संस्था के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ा है। इससे पहले अलग-अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप बहुत सतर्क रहें और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें।”

26 दिनों से जारी था वांगचुक का अनशन

सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। उनका कहना था कि युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लंबे अनशन के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। हालांकि इसके बाद भी उनका अनशन जारी रहा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही थी और डॉक्टर्स की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही थी। देशभर के तमाम नेता और सेलिब्रिटीज भी उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील कर चुके थे।

नड्डा और जितेंद्र सिंह मनाने में रहे कामयाब

गुरुवार शाम केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं से अच्छी बातचीत हुई और आखिर में मंत्री सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म करने में कामयाब हो गए। छात्रों से जुड़े मामले पर उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी प्रमुख चिंताओं पर आगे भी संवाद जारी रहेगा। इस मामले पर पीएम मोदी भी जरूरी कदम उठाने का भरोसा दे चुके हैं।

छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन भी जारी

नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल भी संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री आवास के सामने भी धरना दिया था। इसके बाद गुरुवार को विपक्षी सांसद गांधी स्मृति स्थल भी पहुंचे थे। दिल्ली में कई दिनों से इस मामले पर हाई वोल्टेज प्रदर्शन चल रहा था। सरकार का कहना है कि वह सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाय छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है।