IMD Weather Alert: आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश होगी या नहीं? पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम, जानें वेदर अपडेट

IMD Rain Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

IMD Monsoon Update 24 July: देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून एक्टिव है और बारिश का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है, जबकि पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और पहाड़ दरकने के मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 24 जुलाई 2026 को उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कुछ पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को मौसम पूरी तरह मानसूनी बना रहेगा। दिनभर आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक तथा कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। इससे अधिकतम तापमान में कमी आई है और लंबे समय से बनी उमस में भी कुछ राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा सहित एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम के समय बारिश की संभावना अधिक है।

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 24 से 27 जुलाई के दौरान मानसून सक्रिय बना रहेगा। इस अवधि में अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि बारिश के दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक सहित कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश दर्ज होने की संभावना है। पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली, बठिंडा और गुरदासपुर समेत कई इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ में भी दिनभर बादल छाए रहने और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मानसून के सक्रिय रहने के कारण अगले 24 से 48 घंटों तक तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार वर्षा के चलते भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, चट्टानें गिरने और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। चारधाम यात्रा मार्ग, नेशनल हाईवे और अन्य पर्वतीय सड़कों पर मलबा आने या रास्ते बाधित होने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों के पास न जाएं।

जम्मू-कश्मीर में आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू-कश्मीर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सक्रिय बना रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि जम्मू संभाग और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम होने और पहाड़ी मार्गों पर फिसलन बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों और जम्मू क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव की भी संभावना है। IMD ने लोगों से मौसम का ताजा अपडेट लेते रहने की अपील की है।

अन्य राज्यों का कैसा रहेगा हाल?

24 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश की सबसे अधिक संभावना है। इसके अलावा गुजरात, कोंकण-गोवा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में मानसून सक्रिय बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर बना रह सकता है।