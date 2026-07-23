Delhi Metro Big Update: कहीं इसी तरफ तो नहीं जा रहे आप! आज बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन, जान लीजिए अपने रूट की ट्रेन का हाल

नई दिल्ली. भारत की राजधानी में दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास कदम उठाए गए हैं. इसमें दिल्ली की धड़कन मानी जाने वाली मेट्रो ट्रेन के सफर में कुछ बदलाव शामिल है. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने पिछले कुछ दिनों से कई स्टेशन को यात्रियों के लिए बंद किया हुआ है. डीएमआरसी ने यह बड़ा फैसला लिया तमाम यात्रियों की सुरक्षा की चिंता की वजह से लिया है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जुड़ी जो अहम जानकारी आ रही है उसे यात्रा करने वाले हर एक शख्स को जरूर जानना चाहिए. डीएमआरसी के अनुसार 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इन स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पर रोक रहेगी. मतलब सामान्य भाषा में समझाएं तो जिन स्टेशनों के नाम लिस्ट में शामिल हैं उन स्टेशनों पर यात्री ना तो अंदर जा पाएंगे और ट्रेन नहीं रुकने की वजह से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

Service Update Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (24th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. 1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3.… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026



इस बीच अच्छी खबर ये है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी. मतलब जिन यात्रियों को इन स्टेशनों पर उतरकर किसी और तरफ जाने वाली मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं. इन स्टेशनों पर केवल दूसरी मेट्रो लाइन में बदल सकेंगे. स्टेशन से बाहर निकलने या अंदर आने की अनुमति नहीं होगी.

ये 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

लोक कल्याण मार्ग

राजीव चौक

पटेल चौक

रामकृष्ण आश्रम मार्ग

बाराखंभा रोड

सुप्रीम कोर्ट

सेवा तीर्थ

जनपथ

मंडी हाउस

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

आईटीओ

दिल्ली गेट

इंद्रप्रस्थ

खान मार्केट

जोर बाग

शिवाजी स्टेडियम

झंडेवालान

डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले मेट्रो सेवाओं से जुड़ी नई जानकारी जरूर जांच लें. वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. मेट्रो प्रशासन ने साफ किया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया गया है.