School Holiday: भारी बारिश का कहर, 22 जुलाई को कहां-कहां बंद है स्कूल, जानें कैसा रहेगा कल का हाल?

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Sanskriti Jaipuria
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School Holiday Today and Tomorrow: आज देश में कई जगह मौसम खराब है जिसके चलते स्कूल बंद है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या आगे भी स्कूल बंद रहेंगे या नहीं.

School Holiday Today and Tomorrow: देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है. खराब मौसम को देखते हुए कई राज्यों ने आज स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है और अगर हालात खराब रहे तो आगे भी स्कूल बंद रह सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में 22 जुलाई को स्कूल बंद

जम्मू-कश्मीर सरकार ने मौसम की गंभीर चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों के सभी स्कूलों में 22 जुलाई 2026 यानी आज स्कूल बंद करने का फैसला लिया है. सरकार ने पहले से चल रही ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को तीन दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की संभावना जताई है.

नैनीताल में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र रहेंगे बंद

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 जुलाई को सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी सरकारी सलाह का पालन करने की अपील भी की है.

हिमाचल प्रदेश में कहां बंद रहेंगे स्कूल?

हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट के चलते स्कूल बंद रखे गए थे. हालांकि 22 जुलाई के लिए फिलहाल केवल सिरमौर जिले में स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और अगर आगे भी हालात खराब हुए तो स्कूल बंद रह सकते हैं.

राज्य सरकार ने अन्य जिलों में स्थानीय प्रशासन को मौसम की स्थिति, सड़क सुरक्षा और वर्षा की तीव्रता के आधार पर स्कूलों के संचालन को लेकर फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी है.

इन जिलों में प्रशासन करेगा स्थानीय स्तर पर फैसला

हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में फिलहाल राज्य स्तर पर स्कूल बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है. ऐसे में जिला प्रशासन हालात का लगातार आकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्णय ले सकता है. इनमें मेन जिले शामिल हैं- शिमला, कुल्लू और सोलन. इन क्षेत्रों के लोगों को जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

22 जुलाई के लिए IMD का मौसम पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई को उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जिन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं- उत्तर-पश्चिम भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर.