Weight Gain After Marriage: शादी के बाद कपल्स का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्या है हैप्पी वेट की सबसे बड़ी वजह

Marriage Weight Gain Reason: शादी के बाद वजन बढ़ना सिर्फ ज्यादा खाने या लापरवाही का नतीजा नहीं होता। इसके पीछे कई वजह होती हैं। बदलती लाइफस्टाइल, साथ में खाने की आदत, कम फिजिकल एक्टिविटी, तनाव, नींद में बदलाव और नई जिम्मेदारियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। पुरुषों और महिलाओं में इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। हैप्पी वेट के पीछे छिपे वैज्ञानिक और सामाजिक कारण जान लीजिए।

Married Life and Weight Gain Link: शादी के बाद अधिकतर कपल्स का वजन बढ़ जाता है। यह अंतर महिला और पुरुष दोनों के शरीर पर देखने को मिलता है। मजाक में कहा जाता है कि शादी की खुशी में वजन बढ़ गया है, लेकिन वजन सच में बढ़ जाता है और इसे हैप्पी वेट कहा जाता है। कई लोग इस बात को भ्रम भी मानते हैं, लेकिन इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। शादी के बाद किसी का वजन कुछ किलो बढ़ जाता है, तो किसी में यह बदलाव ज्यादा नजर आता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर शादीशुदा व्यक्ति का वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वजन में बदलाव व्यक्ति की लाइफस्टाइल, खान-पान, नींद, तनाव, उम्र, हार्मोन और फिजिकल एक्टिविटीज पर भी डिपेंड करता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि शादी के बाद कई लोगों में वजन बढ़ जाता है, क्योंकि मैरिड लाइफ में लोगों की प्रायोरिटी और रूटीन बदल जाता है। इसका सीधा असर सेहत पर देखने को मिलता है।

क्या शादी सच में वजन बढ़ाती है?

वैज्ञानिक नजरिए से शादी सीधे तौर पर वजन बढ़ने का कारण नहीं है। शादी के बाद लाइफस्टाइल और हार्मोनल बदलाव हमारे वजन पर असर डालते हैं। अलग-अलग देशों में हुई कई रिसर्च में पाया गया है कि शादीशुदा लोगों में वजन बढ़ने की संभावना कुछ मामलों में अधिक देखी गई है, लेकिन इसका संबंध सामाजिक और व्यवहारिक बदलावों से भी है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के एक्सपर्ट्स ने इस संबंध में एक स्टडी भी की। उसमें पता चला कि पार्टनर के साथ रहने से खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी की आदतों में बदलाव आ जाता है, जिसका असर वजन पर पड़ता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि शादी के बाद वजन बढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वजन थोड़ा बढ़ा है, तो यह बड़ी समस्या नहीं है। अगर वजन तेजी से बढ़ रहा है, पेट की चर्बी बढ़ रही है, थकान रहती है या ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याएं शुरू हो रही हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

शादी के बाद वजन क्यों बढ़ जाता है?

लाइफस्टाइल में बदलाव : शादी के बाद लोगों का रूटीन पूरी तरह बदल जाता है। शादी से पहले कई लोग अपनी फिटनेस, डाइट या एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि शादी के बाद काम, परिवार और जिम्मेदारियां प्रायोरिटी बन जाती हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन और अन्य रिसर्च में यह देखा गया है कि शादी के बाद लोग अकेले रहने वालों की तुलना में कई बार कम शारीरिक गतिविधि करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि कपल्स साथ में अधिक समय बिताते हैं और उनकी दिनचर्या एक-दूसरे के अनुसार बदलने लगती है।

बाहर घूमने और साथ खाने की आदत : शादी के शुरुआती सालों में कपल्स अक्सर साथ में खाना खाते हैं, बाहर डिनर करने जाते हैं या नई जगहों पर खाने-पीने का आनंद लेते हैं। साथ बैठकर खाना खाने से कई बार लोग अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं। इसके अलावा पार्टनर की खाने की आदतें भी एक-दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। अगर एक पार्टनर ज्यादा मीठा, तला हुआ या हाई-कैलोरी खाना पसंद करता है, तो दूसरे की आदतों में भी बदलाव आ सकता है।

इंप्रेस करने की जरूरत नहीं वाली सोच : कई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिश्ते की शुरुआत में लोग अपनी फिटनेस और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद कुछ लोग अपने फिटनेस रूटीन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक रूप से रिश्ते में आराम और संतुष्टि से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि यह हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता है और कई लोग अपनी पर्सनैलिटी पर बराबर ध्यान देते हैं।

तनाव और जिम्मेदारियां भी बढ़ाती हैं वेट : शादी के बाद नई जिम्मेदारियां, नौकरी, परिवार, आर्थिक दबाव और समय की कमी तनाव बढ़ा सकते हैं। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जो कई लोगों में ज्यादा कैलोरी और शुगरी फूड्स की क्रेविंग बढ़ा देते हैं। इससे लोगों का वजन तेजी से बढ़ जाता है। स्ट्रेस भी बॉडी में कई चेंजेस पैदा करता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। लंबे समय तक तनाव और खराब नींद से वजन बढ़ता है।

नींद में बदलाव भी है बड़ा कारण : शादी के बाद कई लोगों की नींद का पैटर्न बदल जाता है। देर रात तक जागना, पार्टनर की दिनचर्या के अनुसार समय बदलना या छोटे बच्चों के आने के बाद नींद पूरी न होना वजन को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च के अनुसार कम नींद लेने से शरीर में भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन लेप्टिन और घ्रेलिन प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भूख बढ़ सकती है और वजन कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है।

महिलाओं के शरीर पर क्यों दिखता है असर?

महिलाओं में शादी के बाद वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है। फीमेल्स के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिससे वेट गेन की समस्या पैदा हो सकती है। घरेलू और कामकाजी जिम्मेदारियों का दबाव, फिटनेस के लिए कम समय मिलना और तनाव और नींद की कमी से भी वजन बढ़ सकता है। प्रेग्नेंसी के बाद कई महिलाओं के शरीर में स्थायी बदलाव आ सकते हैं, हालांकि सही खान-पान और एक्सरसाइज से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है।

पुरुषों में वजन बढ़ने के क्या कारण हैं?

पुरुषों में शादी के बाद वजन बढ़ने के पीछे कई कारण देखे जाते हैं। बाहर खाना, शारीरिक गतिविधि कम होना, ऑफिस और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण समय की कमी, शराब का सेवन और उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म में बदलाव के कारण पुरुषों का वजन बढ़ जाता है। कई पुरुष शादी के बाद अपनी फिटनेस रूटीन को कम कर देते हैं, जिससे पेट के आसपास फैट बढ़ सकता है।

शादी के बाद वजन को कैसे करें कंट्रोल?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद वजन कंट्रोल रखने के लिए पार्टनर के साथ एक्सरसाइज की आदत बनाएं। खाने को प्यार जताने का एकमात्र तरीका न बनाएं और बाहर खाने की मात्रा कंट्रोल रखें। रोजाना कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करें और पर्याप्त नींद लें। एक-दूसरे को फिटनेस के लिए प्रेरित करें। अगर आपका वजन पहले से ज्यादा है, तो वेट कंट्रोल करने का हरसंभव प्रयास करें। अगर आपको कोई बीमारी है, तो एक्सपर्ट से मिलकर जांच कराएं।