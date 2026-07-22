Gold Price Today: सोना-चांदी के दाम में बड़ा उछाल, खरीदने से पहले जान लें आज का रेट

Gold-Silver Price Today 22 July 2026: सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार को फिर तेजी दर्ज की गई. ग्लोबल मार्केट और MCX दोनों में भाव बढ़े हैं. जानिए आज के ताजा रेट और किन वजहों से कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल आया है.

Gold-Silver Price Today 22 July 2026: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच बुधवार, 22 जुलाई को बाजार ने फिर तेजी का रुख दिखाया. घरेलू सर्राफा बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक दोनों कीमती धातुओं के दाम मजबूत हुए हैं. ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या निवेश का विचार कर रहे हैं, तो ताजा भाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं आज ग्लोबल मार्केट, MCX और कीमतों में तेजी की वजह.

इंटरनेशनल मार्केट में कितना बढ़ा सोना-चांदी?

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज Comex में बुधवार सुबह सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मजबूती देखने को मिली. सुबह करीब 9 बजे तक के कारोबार में सोना करीब 1.68% की बढ़त के साथ 4,144.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं चांदी भी 1.90% उछलकर 60.230 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करती नजर आई.

क्या हैं आपके शहरों में दाम?

शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो नई दिल्ली ₹144,590 ₹132,541 ₹109,020 2,25,5800 मुंबई 144,840 ₹132,770 ₹1,08,630 ₹2,25,310 पटना 144,760 ₹132,578 ₹109,655 ₹225,850 जयपुर ₹145,410 ₹133,126 ₹108,558 ₹224, 060 कानपुर ₹145,517 ₹133,181 ₹109,110 ₹225, 920 लखनऊ ₹147,470 ₹134,181 ₹109,603 ₹225,150

MCX पर क्या है आज का रेट?

घरेलू वायदा बाजार MCX में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई. सुबह करीब 9 बजे सोना 1.22% की बढ़त के साथ लगभग ₹1,44,700 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, चांदी करीब 1.21% चढ़कर ₹2,26,480 प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखाई दी. हाल के दिनों की गिरावट के बाद दोनों धातुओं में आई ये तेजी निवेशकों का ध्यान खींच रही है.

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुई कूटनीतिक बातचीत से वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति में कुछ बदलाव देखने को मिला है. इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, जिसका असर कीमती धातुओं पर भी पड़ा. निवेशकों का सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की ओर रुझान बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों को समर्थन मिला है.