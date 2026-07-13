Ram Mandir CEO: अयोध्या के राम मंदिर में निकली सीईओ की भर्ती, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार

इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं

Ram Mandir CEO, (आज समाज), अयोध्या/चमोली: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया में तेज आई है। ट्रस्ट ने सीईओ की भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन। सीईओ चयन के लिए बनी तीन सदस्‍यीय समिति ने पात्रता के मानक तय कर दिए हैं।

अभ्‍यर्थी की शैक्षिक योग्‍यता ग्रेजुएशन है। इसके साथ प्रशासन या वित्‍तीय प्रबंधन क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदक का हिंदू धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य शर्त है। राम मंदिर ट्रस्‍ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होनी है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक से पहले ही नए सीईओ का नाम तय हो जाएगा।

वहीं, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में चमोली पुलिस की एसआईटी ने बद्री-केदार मंदिर समिति के निलंबित पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने उन्हें 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया।

सीईओ की प्रमुख जिम्मेदारियां

ट्रस्ट की वर्तमान गतिविधियों और भविष्य की विकास योजनाओं का प्रभावी संचालन करना।

ट्रस्ट का कुशल और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना।

वित्तीय लेन-देन, लेखा प्रणाली और संस्थागत सूचना प्रबंधन में पारदर्शिता व जवाबदेही बनाए रखना।

मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाए रखना।

सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ, उत्सव और परंपराओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।

श्रद्धालुओं की सुविधा, तीर्थयात्रियों के प्रबंधन और दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना।

आठ आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद एसआईटी जांच हुई। जांच के आधार पर अयोध्‍या पुलिस ने आठ आरोपियों को अरेस्‍ट कर जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्‍वीकार किया कि वे चढ़ावे का पैसा चुराकर वॉशरूम में रखा करते थे। बाद में मौका पाकर उसे बाहर लेकर चले जाते थे।

अविनाश शुक्‍ला ने गर्लफ्रेंड को दिया था आई फोन

एसआईटी की जांच में पता चला है कि एक आरोपी अविनाश शुक्‍ला ने राम मंदिर में नौकरी के दौरान करीब 20 लाख रुपये में घर बनवाया। इसके अलावा भाई के नाम पर एक ब्रीजा कार खरीदी। साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड को आई फोन और दो लाख रुपये भी दिए। शुक्‍ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है और राम मंदिर में नौकरी से पहले वह पीने का पानी बेचता था।

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