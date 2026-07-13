Affordable Recharge Plans: मोबाइल रिचार्ज होगा और भी सस्ता, TRAI के नए नियम से बदल सकती है प्लान की कीमत

Affordable Recharge Plans: हाल ही में आई रिपोर्टों में कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियां अगले कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज की कीमतें 12-15% तक बढ़ा सकती हैं, लेकिन अब लाखों यूज़र्स के लिए एक अच्छी खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने एक नया ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया है, जिससे कुछ मोबाइल रिचार्ज प्लान काफी सस्ते हो सकते हैं। इसमें बिना मोबाइल डेटा वाले ‘सिर्फ़-वॉयस’ (voice-only) विकल्प देने का सुझाव दिया गया है।

उन यूज़र्स के लिए राहत जिन्हें मोबाइल डेटा की ज़रूरत नहीं है

प्रस्तावित नियमों के तहत, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे खास रिचार्ज प्लान देने होंगे जिनमें सिर्फ़ वॉयस कॉलिंग और SMS सर्विस शामिल हों। इस कदम से फ़ीचर फ़ोन यूज़र्स, सीनियर सिटिज़न और ऐसे ग्राहकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है जो मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए दूसरा सिम रखते हैं। इससे उन्हें ऐसे डेटा के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे जिसका वे शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं।

TRAI ने लोगों से राय मांगी है

TRAI ने ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, 2026’ का ड्राफ्ट जारी किया है और टेलीकॉम कंपनियों, कंज्यूमर ग्रुप्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है। (Affordable Recharge Plans) सुझावों की समीक्षा के बाद, रेगुलेटर नए नियमों को अंतिम रूप देगा। TRAI के अनुसार, जिन यूज़र्स को इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसे रिचार्ज प्लान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मोबाइल डेटा शामिल हो।

प्रस्ताव में क्या शामिल है

अभी, ज़्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर 7, 28, 56 और 84 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज पैक देते हैं जिनमें डेटा फ़ायदे अपने-आप शामिल होते हैं। इससे जिन ग्राहकों को सिर्फ़ कॉलिंग और SMS सर्विस की ज़रूरत होती है, उनके पास महंगे डेटा-वाले प्लान खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

TRAI का प्रस्ताव है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने मौजूदा बंडल प्लान जैसी ही वैलिडिटी वाले ‘सिर्फ़-वॉयस’ और ‘सिर्फ़-SMS’ रिचार्ज पैक पेश करें। इससे ग्राहकों को बेकार की सर्विस के लिए पैसे देने के बजाय अपने असल इस्तेमाल के आधार पर प्लान चुनने की ज़्यादा आज़ादी मिलेगी।

यूज़र्स कितनी बचत कर सकते हैं?

ड्राफ्ट में बताया गया है कि मोबाइल डेटा कुल रिचार्ज लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो अक्सर कुल कीमत का लगभग 50% से 70% होता है। डेटा फ़ायदे हटाकर और सिर्फ़ कॉलिंग और SMS सर्विस देकर, टेलीकॉम कंपनियां बहुत सस्ते रिचार्ज विकल्प पेश कर सकती हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टैंडर्ड रिचार्ज प्लान की कीमत ₹300 है, तो उसी वैलिडिटी वाले ‘सिर्फ़-वॉयस’ प्लान की कीमत ₹100 से ₹150 के बीच हो सकती है। हालांकि, नए नियम लागू होने के बाद अंतिम कीमत तय करना अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों की मर्ज़ी पर निर्भर करेगा। (Affordable Recharge Plans)