PM Modi Saptadhara Vision: क्या है ‘शक्ति की सप्तधारा’? भारत की तरक्की के लिए पीएम मोदी ने बताए 7 रास्ते

PM Modi Saptadhara Vision 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ‘शक्ति की सप्तधारा’ का विजन सामने रखा। इसका मतलब भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने वाली सात प्रमुख धाराएं या शक्तियां हैं। पीएम मोदी के मुताबिक इन सात क्षेत्रों को मजबूत करके भारत विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी ला सकता है। पीएम मोदी ने सप्तधारा में मैन्युफैक्चरिंग, खेती, टेक्नोलॉजी, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन एनर्जी और सॉफ्ट पावर को शामिल किया। इनका मकसद केवल आर्थिक विकास बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत को उत्पादन, तकनीक, सुरक्षा, ऊर्जा और वैश्विक प्रभाव के मामले में मजबूत बनाना है।
मैन्युफैक्चरिंग शक्ति
सप्तधारा की पहली महत्वपूर्ण धारा मैन्युफैक्चरिंग है। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि भारत को केवल तैयार उत्पाद ही नहीं, बल्कि उनके जरूरी कंपोनेंट भी बनाने होंगे। इसके लिए कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय प्रोडक्ट प्रतिस्पर्धी कीमत पर हों, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो और उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सके।
कृषि और खाद्य उत्पादन
दूसरी धारा कृषि और खाद्य उत्पादन से जुड़ी है। भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य में किसानों की आय, कृषि उत्पादकता और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसका फोकस केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि उत्पादों को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने, उनकी वैल्यू बढ़ाने और घरेलू तथा वैश्विक बाजार तक पहुंचाने पर भी है।
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन
तीसरी धारा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है। AI, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और नई वैज्ञानिक खोजें आने वाली अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सेमीकंडक्टर और AI जैसी तकनीकों की बढ़ती जरूरत पर भी जोर दिया। भारत का लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना है जिससे देश केवल तकनीक का उपयोग करने वाला बाजार न रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने और निर्यात करने वाला देश भी बने।
गति शक्ति यानी तेज कनेक्टिविटी
सप्तधारा की चौथी शक्ति गतिशक्ति (Gati Shakti) है। इसका संबंध सड़क, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को तेज और बेहतर बनाने से है। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर कारोबार और रोजगार पर पड़ता है। जब सामान कम समय और कम लागत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है।
रक्षा शक्ति
पांचवीं धारा रक्षा शक्ति है। विकसित भारत के लिए आर्थिक मजबूती के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना भी जरूरी है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता है। भारत जितना अधिक अपने रक्षा उपकरण और तकनीक देश में बनाएगा, उतना ही आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी
छठी धारा ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी है। ग्रीन इकोनॉमी का संबंध स्वच्छ और टिकाऊ विकास से है, जबकि ब्लू इकोनॉमी समुद्र और समुद्री संसाधनों से जुड़ी आर्थिक संभावनाओं पर केंद्रित है। भारत के लिए सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री संसाधन और समुद्र के भीतर मौजूद संभावित खनिज एवं ऊर्जा संसाधन भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पीएम मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री संसाधनों की खोज पर भी अपने भाषण में जोर दिया।
भारत की सॉफ्ट पावर
सप्तधारा की सातवीं शक्ति भारत की सॉफ्ट पावर है। इसमें भारतीय संस्कृति, योग, परंपराएं, कला, भाषा, आध्यात्मिक विरासत और दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा शामिल है। सॉफ्ट पावर किसी देश की वह ताकत है जिसके जरिए वह अपनी संस्कृति और विचारों के माध्यम से दुनिया में प्रभाव पैदा करता है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक संबंधों के जरिए इस क्षेत्र में अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहता है।
क्या है ‘सप्तधारा’ का मकसद?
पीएम मोदी की ‘शक्ति की सप्तधारा’ को भारत के विकास के सात अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करने की सोच के तौर पर देखा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से आर्थिक ताकत, कृषि से खाद्य सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से भविष्य की क्षमता, गतिशक्ति से बेहतर कनेक्टिविटी, रक्षा से सुरक्षा, ग्रीन- ब्लू इकोनॉमी से टिकाऊ विकास और सॉफ्ट पावर से वैश्विक प्रभाव बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने इन सात धाराओं को भारत की आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की यात्रा से जोड़ा। आने वाले वर्षों में भारत की ग्रोथ केवल GDP बढ़ाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उत्पादन, किसान, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, पर्यावरण और वैश्विक प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में एक साथ क्षमता बढ़ाने पर जोर रहेगा।