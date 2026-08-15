Himachal Pradesh Gold Silver Price Today: हिमाचल में सोने-चांदी के क्या है हाल? जानें आज का ताजा रेट

हिमाचल प्रदेश में आज 15 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार भाव के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,115 प्रति ग्राम है, जबकि 10 ग्राम सोने के लिए करीब ₹1,41,150 चुकाने पड़ रहे हैं।

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 15 August 2026: हिमाचल प्रदेश में आज 15 अगस्त, 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार भाव के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,115 प्रति ग्राम है, जबकि 10 ग्राम सोने के लिए करीब ₹1,41,150 चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,821 प्रति ग्राम और 10 ग्राम के लिए ₹1,48,210 है।

22 कैरेट सोने का भाव (Himachal Pradesh 22K Gold Price Today)

15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹14,115 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,41,150 बैठती है। 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में अधिक किया जाता है।

24 कैरेट सोने की कीमत (Himachal Pradesh 24K Gold Price Today)

24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है. आज इसकी कीमत करीब ₹14,821 प्रति ग्राम है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,48,210 है।

18 कैरेट सोने का भाव (Himachal Pradesh 18K Gold Price Today)

18 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹11,549 प्रति ग्राम बताई जा रही है। इस आधार पर 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,15,490 होती है।

चांदी का आज का भाव (Himachal Pradesh Silver Price Today)

हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त 2026 को चांदी की कीमत करीब ₹255 के बीच है। वहीं, 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,55,000 प्रति किलोग्राम है।

नोट: स्थानीय सराफा बाजार में सोने-चांदी के वास्तविक खरीद भाव में अंतर हो सकता है। आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं।