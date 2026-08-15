PM Modi Speech: फ्री कोचिंग से लेकर 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग तक, लाल किले से PM मोदी के 5 बड़े ऐलान

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Amit Upadhyay
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PM Modi Independence Day Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से युवाओं, शिक्षा, तकनीक, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और कई लक्ष्य सामने रखे। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि देश को बड़े सपनों और मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा।
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पीएम मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए।

PM Modi Red Fort Speech: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के जश्न के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने अपनी स्पीच में देश के सामने विकास और आत्मनिर्भरता का बड़ा विजन रखा। उनके भाषण में युवा शक्ति, रोजगार, शिक्षा, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा पर खास जोर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अब देश को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए उसी स्तर के संकल्प भी लेने होंगे। इस भाषण में युवाओं और छात्रों को लेकर की गई घोषणाओं ने खास ध्यान खींचा। साथ ही प्रधानमंत्री ने तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े लक्ष्य सामने रखे।

बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग

पीएम मोदी ने युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और तैयारी से जुड़े अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और AI स्किल ट्रेनिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को नई तकनीक और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना जरूरी है। पीएम मोदी ने युवाओं को 2047 के विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उनका कहना था कि देश की युवा आबादी केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि नई तकनीक बनाने, कारोबार खड़ा करने और रोजगार पैदा करने वाली शक्ति बन सकती है।

1 करोड़ युवाओं को मिलेगी AI ट्रेनिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से अपने संबोधन में अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की स्किल ट्रेनिंग देने की बात कही। उन्होंने इसे भारत की युवा शक्ति को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करने और AI के क्षेत्र में देश को नेतृत्व की स्थिति में पहुंचाने से जोड़ा। पीएम मोदी का जोर इस बात पर रहा कि AI तेजी से अर्थव्यवस्था, रोजगार और काम करने के तरीकों को बदल रहा है, इसलिए युवाओं के पास नई तकनीक की समझ और जरूरी कौशल होना बेहद महत्वपूर्ण है।

सेमीकंडक्टर में भारत की बड़ी छलांग

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि भारत में तीन बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट काम करना शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, AI और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों के लिए जरूरी चिप की सप्लाई में भारत अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। इससे देश को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता

पीएम मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स को भी भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक तकनीकों में इन खनिजों की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में खुद को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है। इसका मकसद भविष्य में जरूरी कच्चे माल की सप्लाई को लेकर दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता कम करना है।

100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य

ऊर्जा सुरक्षा पर भी पीएम मोदी ने बड़ा लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने आने वाले वर्षों में 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। भारत ने पहले ही 2047 तक कम से कम 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने को अपने ऊर्जा बदलाव का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि AI, चिप और डेटा सेंटर जैसी आधुनिक तकनीकों के विस्तार के साथ बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है।

इन पॉइंट्स पर भी रहा पीएम का फोकस

पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती उत्पादन क्षमता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब चार गुना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन करीब 33 गुना बढ़ा है। उन्होंने आधुनिक रेलवे कोच निर्माण में भी बड़ी वृद्धि का उल्लेख किया। संदेश साफ था कि भारत को सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए सामान बनाने वाला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और समुद्र के भीतर मौजूद संभावित संसाधनों की खोज पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने समुद्र के भीतर तेल और गैस के नए भंडार खोजने की दिशा में प्रयासों का भी जिक्र किया।