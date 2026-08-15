PM Modi Speech: लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सेमीकंडक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी तक आत्मनिर्भर बनेगा भारत

PM Modi Speech on Independence Day 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए भारत के भविष्य का रोडमैप सामने रखा। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के साथ 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और समुद्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की खोज पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में भारत को अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत बनाना होगा।
2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब देश को छोटे लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बड़े सपने देखने और मजबूत संकल्प के साथ उन्हें पूरा करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, “अब छोटे सपनों से काम चलने वाला नहीं। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए।” उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का सपना देखा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करना है। उन्होंने देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और प्रयास को इस लक्ष्य की सबसे बड़ी ताकत बताया।
सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने पर जोर
प्रधानमंत्री ने आधुनिक तकनीक और सेमीकंडक्टर को भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर के बिना काम चलना मुश्किल है और भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में तीन बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट काम करना शुरू कर चुके हैं। इसका उद्देश्य देश की चिप जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मजबूत स्थान दिलाना है।
क्रिटिकल मिनरल्स में भी आत्मनिर्भरता की तैयारी
पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक का पूरा ढांचा कई महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, ऊर्जा और कई आधुनिक तकनीकों के लिए इन खनिजों की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और कई देशों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। इसका मकसद भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए भारत को सुरक्षित बनाना और विदेशी निर्भरता कम करना है।
चिप, AI और डेटा सेंटर के लिए ऊर्जा जरूरी
प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर के साथ ऊर्जा सुरक्षा को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि आने वाली दुनिया में चिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसी तकनीकों के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। पीएम मोदी ने कहा, “चिप हो, एआई हो या डेटा सेंटर हो… हमें बहुत मात्रा में बिजली की जरूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी यह समय की मांग है।” उन्होंने बताया कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहले से कई कदम उठाए हैं।
100 GW न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर बड़ा लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी के अनुसार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ऊर्जा के दूसरे स्रोतों को साथ लेकर चलना होगा।
समुद्र के भीतर संसाधनों की खोज पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश के पास संसाधनों की कमी नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं विकास में बाधा बनती हैं। उन्होंने कहा कि जब सोच सीमित हो जाती है तो देश अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता। पीएम मोदी ने कच्चे तेल पर निर्भरता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब समुद्र के भीतर मौजूद संसाधनों की खोज की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि समुद्र तट के बड़े हिस्से को पहले ‘नो-गो’ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब कुछ क्षेत्रों को ‘गो-अहेड एरिया’ के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए-नए भंडार खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
आत्मनिर्भर भारत पर पीएम मोदी का जोर
प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण का बड़ा संदेश यही रहा कि भारत को भविष्य की जरूरी तकनीक, ऊर्जा और संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। सेमीकंडक्टर से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स और परमाणु ऊर्जा से लेकर समुद्री संसाधनों तक, सरकार की प्राथमिकता घरेलू क्षमता बढ़ाने की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से बड़े सपने देखने और मजबूत संकल्प के साथ उन्हें पूरा करने का आह्वान किया। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य उनके भाषण का केंद्रीय संदेश रहा, जिसमें तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भारत की भविष्य की ताकत के रूप में पेश किया गया।