Independence Day 2026: आज मनाया जा रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस, PM मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, देशभर में जश्न

India Independence Day 2026: भारत 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखने को मिल रहा है।

Independence Day 2026 Celebrations: तिरंगे के रंग में रंगा देश, गूंजते देशभक्ति के नारे और हर तरफ आजादी का उत्साह दिख रहा है। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों तक स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के मुख्य समारोह की शुरुआत की और राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी सुबह लाल किला पहुंचे और तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। यह लाल किले से उनका लगातार 13वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन है।

देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न

दिल्ली के अलावा देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, परेड और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कई राज्यों में मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि राज्य स्तरीय समारोहों में शामिल हुए। आज का दिन देश के लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर भी है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया।

पहली बार लाल किले पर गूंजा ‘वंदे मातरम्’

इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक खास बात भी देखने को मिली। ‘वंदे मातरम्’ को लाल किले की प्राचीर से पहली बार समारोह का हिस्सा बनाया गया। 2026 में इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के अवसर पर इसे स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष महत्व दिया गया है। समारोह की थीम में भी ‘वंदे मातरम्’ और युवा शक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया है। सरकार के अनुसार, इस साल का समारोह ‘150 Years of Vande Mataram’ और ‘Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047’ पर केंद्रित है। इसका मकसद देश की स्वतंत्रता की विरासत को याद करने के साथ-साथ युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ना है।

1947 से अब तक का सफर

भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2026 में स्वतंत्रता दिवस समारोह की संख्या के हिसाब से यह 80वां स्वतंत्रता दिवस है, जबकि आजादी मिलने के बाद 79 वर्ष पूरे हुए हैं। यही वजह है कि 2026 के समारोह को आधिकारिक तौर पर 80वां स्वतंत्रता दिवस कहा जा रहा है।

दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लाल किले और आसपास के इलाकों में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। समारोह के कारण मध्य और पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में यातायात पर भी प्रतिबंध और बदलाव किए गए हैं। लोगों को यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह दी गई है।