PM Modi Speech: भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है… लाल किले से पीएम मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां

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Amit Upadhyay
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PM Modi Independence Day Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ी है। वहीं आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण करीब 21 गुना और मोबाइल फोन का उत्पादन करीब 33 गुना बढ़ा है।
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पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।

PM Modi Speech Key Points: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और पिछले वर्षों में हुए औद्योगिक बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। पीएम मोदी ने डिफेंस प्रोडक्शन, खादी एवं ग्रामोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे कोच, मोबाइल फोन जैसे क्षेत्रों के आंकड़े भी सामने रखे।

डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में करीब चार गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसे देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए कहा कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता को भी तेजी से बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री के अनुसार रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी का मतलब केवल हथियारों और उपकरणों का ज्यादा निर्माण नहीं है, बल्कि इससे देश में तकनीक, रोजगार, रिसर्च और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अवसर भी बढ़ते हैं। सरकार लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन 5 गुना

लाल किले से पीएम मोदी ने खादी और ग्रामोद्योग की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र का उत्पादन करीब पांच गुना बढ़ा है। खादी और ग्रामोद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़कर देखा जाता है। उत्पादन बढ़ने से गांवों में छोटे कारोबार, कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ने की संभावना रहती है। पीएम मोदी ने इसे भारत की स्थानीय उत्पादन क्षमता और ‘लोकल’ को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर पेश किया।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब सात गुना बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दूसरे उत्पादों के घरेलू निर्माण में बढ़ोतरी से भारत की आयात पर निर्भरता कम करने और वैश्विक सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा

पीएम मोदी ने रेलवे के क्षेत्र में भी बड़ा आंकड़ा साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण करीब 21 गुना बढ़ा है। रेलवे कोच के उत्पादन में वृद्धि को भारत के परिवहन ढांचे के आधुनिकीकरण से जोड़कर देखा जा सकता है। देश में आधुनिक ट्रेनों और बेहतर यात्री सुविधाओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू स्तर पर आधुनिक कोच बनाने की क्षमता बढ़ना रेलवे के लिए अहम माना जाता है।

मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा

प्रधानमंत्री ने भारत के मोबाइल फोन उद्योग की उपलब्धि पर भी खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोबाइल फोन का उत्पादन करीब 33 गुना बढ़ा है। यह बदलाव भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार का एक बड़ा उदाहरण है। मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी से भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इससे उत्पादन के साथ-साथ सप्लायर नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य

पीएम मोदी के भाषण में इन आंकड़ों के जरिए यह संदेश साफ रहा कि भारत को आने वाले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ताकत बनाना है। डिफेंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन से लेकर रेलवे और खादी से लेकर ग्रामोद्योग तक, सरकार घरेलू उत्पादन को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार मान रही है। पीएम ने कहा कि भारत के पास प्रतिभा, श्रम शक्ति, बड़ा बाजार और उत्पादन की क्षमता है। अब जरूरत इन क्षमताओं को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की है। उनका जोर इस बात पर रहा कि भारत केवल विदेशी कंपनियों के लिए बाजार न बने, बल्कि दुनिया के लिए उत्पाद बनाने वाला प्रमुख देश बने।

विकसित भारत से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस

लाल किले से पीएम मोदी ने जिन उपलब्धियों का जिक्र किया, उन्हें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से रोजगार, निर्यात, निवेश और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत को अपनी उत्पादन क्षमता और मजबूत करनी होगी। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे और मोबाइल जैसे क्षेत्रों में बढ़ोतरी के आंकड़े गिनाते हुए उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत तेजी से उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।