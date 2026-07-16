पुराने रिश्ते को लेकर फिर निशाने पर आईं Kunika Sadanand, ट्रोल्स को सुनाई खरी-खरी

Kunika Sadanand: सीनियर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने सिंगर कुमार सानू के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर ट्रोल किए जाने पर कड़ा जवाब दिया है।

Kunika Sadanand: दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने उन ऑनलाइन ट्रोलर्स को कड़ा जवाब दिया है जिन्होंने एक बार फिर सिंगर कुमार सानू के साथ उनके पुराने रिश्ते को चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन उनका बरसों पुराना रोमांस सोशल मीडिया पर बार-बार सामने आता रहता है और कुछ यूज़र्स कुनिका को “घर तोड़ने वाली” (home breaker) कहते हैं।

पुराने रिश्ते को लेकर ट्रोलर्स ने एक्ट्रेस को निशाना बनाया

Arrey bhai desh mein mujh se aur mere life se bade muddey chal rahein hain, and you are still engrossed and captivated by my beauty and brains. Chalo chalo aagey badho… chutta nahi hai bhai🙏🤪 https://t.co/L9yHAEZIox — Kunickaa Sadanand (@Kunickaa) July 14, 2026

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुनिका ने CJP प्रोटेस्ट के दौरान सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अपनी राय रखी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो सरकार से सवाल करना और भी ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ़ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सच्चाई व न्याय के लिए खड़ी हर आवाज़ का है।

जहां कई लोगों ने उनकी राय पर प्रतिक्रिया दी, वहीं एक सोशल मीडिया यूज़र ने एक्ट्रेस की आलोचना करते हुए उन्हें “फ्लॉप एक्टर” कहा और कुमार सानू के साथ उनके पुराने रिश्ते का ज़िक्र करते हुए एक पुराना स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। यूज़र ने कुनिका पर सिंगर का परिवार तोड़ने का आरोप लगाया, क्योंकि कहा जाता है कि यह रिश्ता तब शुरू हुआ था जब कुमार सानू शादीशुदा थे।

कुनिका के तीखे जवाब ने सबका ध्यान खींचा

चुप रहने के बजाय, कुनिका ने एक मज़ेदार लेकिन कड़े संदेश के साथ जवाब दिया। उन्होंने लिखा “देश में मेरी निजी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं। लगता है आप मेरी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के दीवाने हैं। आगे बढ़िए… मेरे पास आपके लिए कोई ‘चेंज’ (खुल्ले पैसे) नहीं है।” उनके इस व्यंग्यात्मक जवाब ने तेज़ी से ऑनलाइन ध्यान खींचा और कई समर्थकों से तारीफ़ भी बटोरी।

एक ऐसा रिश्ता जो आज भी सुर्खियों में रहता है

कुनिका पहले भी कुमार सानू के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि जब उन्हें प्यार हुआ था तब वह लगभग 27 साल की थीं। कहा जाता है कि यह कपल कई सालों तक साथ रहा और उनका रिश्ता लगभग छह साल तक चला। लोगों की दिलचस्पी के बावजूद, कुनिका ने कहा है कि उन्होंने हमेशा कुमार सानू के परिवार का सम्मान किया और रिश्ते को जितना हो सके निजी रखा।

एक्ट्रेस ने बिग बॉस 19 के दौरान कई मौकों पर सिंगर के साथ अपने अतीत के बारे में भी बात की थी। इतने सालों बाद भी उनका रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन कुनिका के हालिया जवाब से यह साफ़ हो गया है कि उन्हें अतीत को फिर से कुरेदने में कोई दिलचस्पी नहीं है।