Mithun Chakraborty Health Update: अस्पताल में क्यों भर्ती हुए थे मिथुन चक्रवर्ती? सामने आया हेल्थ अपडेट

Mithun Chakraborty Health Update: दिग्गज एक्टर मिथुन द की पिछले दिनों तबीयत खराब थी, उसी को लेकर अब उनका हेल्थ अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं कि अब कैसे हैं एक्टर?

Mithun Chakraborty Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और ‘डिस्को डांसर’ के नाम से फेमस Mithun Chakraborty की तबीयत को लेकर हाल ही में खबर सामने आई थी, जिसके बाद उनके चाहने वाले चिंतित हो गए थे. अब उनकी हेल्थ को लेकर एक राहत भरी जानकारी सामने आई है. अस्पताल में भर्ती मिथुन दा (Mithun Chakraborty Admitted in Hospital) से मिलने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता Suvendu Adhikari कोलकाता के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एक्टर का हाल लिया.

मुलाकात के बाद सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती की हालत अब पहले से काफी बेहतर है. इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस ने राहत महसूस की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

क्या हुआ था मिथुन दा को?

अस्पताल में मुलाकात के बाद सुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मिथुन चक्रवर्ती का बीती रात एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया था. उन्होंने ये जानकारी खुद एक्टर और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष व सांसद सामिक भट्टाचार्य से मिली बातचीत के आधार पर शेयर की.

बताया गया कि ऑपरेशन सफल रहा है और अब मिथुन चक्रवर्ती की स्थिति सामान्य है. हालांकि, एक्टर नहीं चाहते थे कि उनकी सेहत को लेकर ज्यादा चर्चा हो. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर चिंता के बाद फैंस को मिली राहत

जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों के बीच चिंता बढ़ गई थी. देशभर से लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने लगे थे. अब उनकी बेहतर होती सेहत की खबर सुनकर फैंस काफी खुश हैं. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं.