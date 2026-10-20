Brezza Car Accident: गिरिडीह में बेकाबू ब्रेजा ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक बच्चे की मौत, भीड़ ने कार फूंकी

Giridih Car Accident: झारखंड के गिरिडीह जिले में खोरीमहुआ-धनवार रोड एक अनकंट्रोल ब्रेजा कार ने ऑटो और कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। दुर्घटना के बाद कार में आग लगाए जाने की खबर भी सामने आ रही है।

Jharkhand Car Accident: झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार क्षेत्र में सोमवार शाम एक बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। खोरीमहुआ-धनवार मुख्य मार्ग पर ब्रेजा कार की चपेट में तीनपहिया वाहन और कई मोटरसाइकिलें आ गईं। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य में मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया।

सड़क पर मची अफरा-तफरी

खोरीमहुआ-धनवार मुख्य मार्ग पर सोमवार शाम एक ब्रेजा कार अनियंत्रित हो गई। इस दौरान कार की टक्कर सड़क पर चल रहे तीनपहिया वाहन और अलग-अलग मोटरसाइकिलों से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग घायल हो गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। बच्चे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में शोक का माहौल है।

अस्पताल में घायलों का इलाज

दुर्घटना के बाद घायलों को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक बताई गई थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद खोरीमहुआ के एसडीएम समीर रेनीयेर खलखो घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं, धनवार थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। पुलिस और प्रशासन की ओर से दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

कार में आग लगाने की खबर

घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त ब्रेजा कार को आक्रोशित लोगों द्वारा आग के हवाले किए जाने की खबर सामने आई है। धनवार क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक ही हादसे में तीनपहिया वाहन और कई मोटरसाइकिलों के प्रभावित होने से सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा का सवाल गंभीर हो गया है। पुलिस की जांच के बाद ही हादसे की परिस्थितियों की जानकारी सामने आने की उम्मीद है।