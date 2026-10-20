Himachal Gold-Silver Rate: हिमाचल प्रदेश में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट या तेजी? जानिए लेटेस्ट रेट

Himachal Pradesh Gold Silver Rates: हिमाचल प्रदेश में 20 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,938 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,683 प्रति ग्राम दर्ज की गई। वहीं चांदी का भाव करीब ₹240 प्रति ग्राम है। खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में रेट जरूर कंफर्म करें।

Himachal Pradesh Gold-Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। त्योहारी सीजन में सोने की चमक थोड़ी बढ़ी है, जबकि चांदी की कीमतों में भी थोड़ा-बहुत बदलाव हो रहा है। अगर आप सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको आज के ताजा भाव जान लेने चाहिए। शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ता है। 20 अक्टूबर को उपलब्ध शिमला के बाजार भाव के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,938 प्रति ग्राम है। चांदी का भाव करीब 2.40 लाख रुपये प्रति किलो है।

हिमाचल में आज क्या है सोने का भाव?

हिमाचल प्रदेश में 20 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,938 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदने के लिए करीब ₹1,49,380 खर्च करने पड़ सकते हैं। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोने की श्रेणियों में आता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश, सिक्के और सोने की छड़ें खरीदने के लिए किया जाता है। आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 22 कैरेट सोना एक लोकप्रिय विकल्प है। 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹13,683 प्रति ग्राम है। वहीं, 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,36,830 बैठती है। इस शुद्धता के सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है। हालांकि, आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी जुड़ सकते हैं।

18 और 14 कैरेट सोने का ताजा भाव

18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो इसका भाव लगभग ₹11,203 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,12,030 होती है। 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी हिस्सा अन्य धातुओं का होता है। इसका इस्तेमाल डिजाइनर ज्वेलरी और कई आधुनिक आभूषणों को बनाने में किया जाता है। 14 कैरेट सोने का भाव 24 कैरेट की कीमत के आधार पर शुद्धता अनुपात से निकालने पर लगभग ₹8,713 प्रति ग्राम बैठता है।

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी ग्राहकों की नजर बनी हुई है। राज्य के अधिकतर शहरों में आज चांदी का भाव लगभग ₹240 प्रति ग्राम माना जा सकता है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,400, 100 ग्राम की कीमत ₹24,000 और एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,40,000 बैठती है। चांदी की वास्तविक कीमत स्थानीय बाजार, शुद्धता और विक्रेता के अनुसार अलग हो सकती है।