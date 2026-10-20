Haryana Gold-Silver Rate: हरियाणा में सोने की कीमतों में उछाल, सिल्वर भी चमकी, जानिए आज का ताजा भाव

Haryana Gold Silver Rates Today: हरियाणा में 20 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत करीब 2.29 लाख प्रति किलो है। सोना-चांदी खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से रेट जरूर चेक करें।

Haryana Gold-Silver Rate Today: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है, ऐसे में कीमतों में होने वाला मामूली बदलाव भी ग्राहकों के बजट पर असर डाल सकता है। मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को हरियाणा में 24 कैरेट सोने का संदर्भ भाव करीब 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत भी 2.29 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। राज्य के अलग-अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।

हरियाणा में आज सोने का भाव कितना है?

हरियाणा में 20 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,040 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन इसकी कीमत 1,47,650 रुपये थी। इस तरह 24 कैरेट सोना आज 390 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,35,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,35,350 रुपये था। 22 कैरेट सोने में आज 350 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर सोने के गहने बनाने में किया जाता है।

18 और 14 कैरेट सोने के दाम भी बढ़े

कम शुद्धता वाले सोने के भाव में भी तेजी दर्ज की गई है। 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,11,030 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि पिछले दिन इसका भाव 1,10,740 रुपये था। इसी तरह 14 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 86,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोमवार को इसकी कीमत 86,130 रुपये थी। इस हिसाब से 14 कैरेट सोना 230 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। अलग-अलग कैरेट का सोना खरीदने वालों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कीमत की तुलना करनी चाहिए। हालांकि यह सिर्फ सोने का भाव है। अगर आप ज्वेलरी बनवाएंगे, तो मेकिंग चार्ज और जीएसटी चार्ज मिलाकर आखिरी कीमत बढ़ सकती है।

हरियाणा में आज चांदी की कीमत क्या है?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। 20 अक्टूबर को चांदी का भाव लगभग 2,29,770 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। इस दर के हिसाब से 100 ग्राम चांदी की कीमत करीब 22,977 रुपये और 10 ग्राम की कीमत लगभग 2,298 रुपये बैठती है। हालांकि अलग-अलग बाजार ट्रैकरों पर चांदी के भाव में अंतर दिखाई दे सकता है। इसकी वजह कीमत अपडेट होने का समय, स्थानीय बाजार की स्थिति और कारोबारी अंतर हो सकते हैं। इसलिए चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में चल रही दर जरूर पता कर लें।