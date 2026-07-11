Mumbai-Pune Train Cancelled: बारिश ने बिगाड़ा रेलवे का पूरा शेड्यूल, 17 जुलाई तक 30 ट्रेनें कैंसिल

द्वारा
Mohit Saini
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Mumbai-Pune Train Cancelled: बारिश ने बिगाड़ा रेलवे का पूरा शेड्यूल, 17 जुलाई तक 30 ट्रेनें कैंसिल
Mumbai-Pune Train Cancelled: भारी मॉनसून बारिश और कई लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई-पुणे रूट पर ट्रेन सर्विस बुरी तरह रुक गई है।

Mumbai-Pune Train Cancelled: भारी मॉनसून बारिश ने पूरे महाराष्ट्र में ज़िंदगी बुरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दी है, जिसमें मुंबई-पुणे कॉरिडोर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से बड़े पैमाने पर बाढ़, लैंडस्लाइड और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, जिससे सेंट्रल रेलवे को कई ट्रेन सर्विस रोकनी पड़ी हैं। इस वजह से, भोर घाट सेक्शन में बड़े नुकसान के कारण आठ स्पेशल सर्विस समेत 30 ट्रेनें 17 जुलाई तक कैंसिल कर दी गई हैं।

यह रुकावट 6 जुलाई को कर्जत और लोनावाला के बीच हुए लैंडस्लाइड की एक सीरीज़ की वजह से हुई है, जहाँ भारी बारिश के कारण मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया था। लैंडस्लाइड, खासकर ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल केबिन के पास, तीनों रेल लाइनों को नुकसान पहुँचा, जिससे ट्रेन ऑपरेशन असुरक्षित हो गया।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मरम्मत का काम चौबीसों घंटे चल रहा है, लेकिन मुश्किल इलाके और खराब मौसम की वजह से रूट को पूरी तरह से फिर से खोलने में देरी हो रही है। 30 ट्रेन सर्विस एक हफ़्ते के लिए कैंसिल सेंट्रल रेलवे ने 30 ट्रेन सर्विस को कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया है, जिसमें 14 रोज़ाना चलने वाली ट्रेनें, आठ शेड्यूल सर्विस और आठ स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। ये कैंसिलेशन 10 जुलाई से 17 जुलाई तक लागू रहेंगी।

कुछ मुख्य प्रभावित ट्रेनें हैं:

डेक्कन क्वीन
डेक्कन एक्सप्रेस
मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस
CSMT-हैदराबाद एक्सप्रेस
चेन्नई एग्मोर सुपरफ़ास्ट मेल
हुबली-दादर एक्सप्रेस

इसके अलावा, महालक्ष्मी एक्सप्रेस, जोधपुर-हडपसर एक्सप्रेस, दादर-सतारा एक्सप्रेस और दादर-साईंनगर शिरडी एक्सप्रेस जैसी शेड्यूल सर्विस को भी उनकी तय तारीखों पर कैंसिल कर दिया गया है।

स्पेशल ट्रेनें भी प्रभावित

मुंबई और पुणे को गोरखपुर, गाज़ीपुर सिटी और हज़रत निज़ामुद्दीन से जोड़ने वाली कई स्पेशल ट्रेनें भी चल रहे मरम्मत के काम की वजह से कैंसिल कर दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मरम्मत के काम का इंस्पेक्शन किया और कहा कि लैंडस्लाइड से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और आस-पास के इलाकों को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नॉर्मल सर्विस को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है

मुंबई-पुणे रूट पर यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों को स्टेशन के लिए निकलने से पहले ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से NTES ऐप इस्तेमाल करने, रेलवे हेल्पलाइन से संपर्क करने या कैंसलेशन, रीशेड्यूलिंग और मरम्मत की प्रोग्रेस के बारे में रियल-टाइम अपडेट के लिए इसके ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल फॉलो करने की अपील की है।

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