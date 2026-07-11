Dhamaal 4 Box Office Day 1: पहले दिन ही ‘धमाल 4’ ने मचाया तहलका, 10 फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर

द्वारा
Mohit Saini
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Dhamaal 4 Box Office Day 1: पहले दिन ही 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, 10 फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर
धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है, भारत में पहले दिन इसने लगभग ₹13.75 करोड़ की नेट कमाई की है।

Dhamaal 4 Box Office Day 1: अजय देवगन, अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने ‘धमाल 4’ के साथ ज़बरदस्त वापसी की है, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग के साथ थिएटर में अपनी शुरुआत की है। जहां कई बड़ी रिलीज़ दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए मुकाबला कर रही थीं, वहीं धमाल 4 ने सबका ध्यान खींचा है, जिसे फिल्म देखने वालों से ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।

फैंस ने फ्रेंचाइजी की सिग्नेचर कॉमेडी और एंटरटेनमेंट को वापस लाने के लिए फिल्म की तारीफ़ की है। हालांकि सुबह के शो में फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन शाम तक कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई, जिससे पहले दिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही।

धमाल 4 डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, धमाल 4 ने भारत में अपने ओपनिंग डे पर ₹13.75 करोड़ की नेट कमाई की। फिल्म ने 10,669 शो में ₹16.50 करोड़ का ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन किया। ओवरसीज़ में, इसने लगभग ₹5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिससे इसकी वर्ल्डवाइड डे 1 टोटल कमाई ₹21.50 करोड़ हो गई।

10 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ा

अपनी शानदार शुरुआत के साथ, धमाल 4 ने हाल ही में रिलीज़ हुई कई फिल्मों के ओपनिंग-डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में मर्दानी 3 (₹4 करोड़), हॉन्टेड 3D (₹2.5 करोड़), पेड्डी (₹3 करोड़), ओ रोमियो (₹9.01 करोड़), चाँद मेरा दिल (₹3.31 करोड़), राजा शिवाजी (₹12.4 करोड़), पति पत्नी और वो दो (₹4.38 करोड़), अल्फा (₹9.25 करोड़), जवानी तो इश्क होना है (₹8.69 करोड़), और इक्कीस (₹7.28 करोड़) शामिल हैं।

वीकेंड में कलेक्शन और भी बढ़ सकता है

पहले ही दिन कई फिल्मों से बेहतर परफॉर्म करने के बाद, धमाल 4 के अब वीकेंड में भी अच्छी कमाई करने की उम्मीद है। फिल्म की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और फैमिली-फ्रेंडली अपील इसे आने वाले दिनों में और भी बड़े नंबर दिलाने में मदद कर सकती है।

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इसके परफॉर्मेंस से थिएटर में चल रही दूसरी फिल्मों, जिसमें वेलकम टू द जंगल भी शामिल है, के लिए भी कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। अच्छी शुरुआत और दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर एक सफल ओपनिंग वीकेंड की ओर बढ़ रही है।

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