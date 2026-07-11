Hydrogen Tain Fare: ट्रेन का सफर इतना सस्ता, सुनकर खिल जाएगा हर किसी का चेहरा, किराया महज 5 रुपए से शुरू

द्वारा
Vir Singh
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Hydrogen Tain Fare: ट्रेन का सफर इतना सस्ता, सुनकर खिल जाएगा हर किसी का चेहरा, महज 5 रुपए से शुरू होगा किराया
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी

Hydrogen Tain Fare, (आज समाज), नई दिल्ली: देश को अगले सप्ताह पहली हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है और भारत में चलने वाली इस पहली ट्रेन का किराया इतना सस्ता होगा कि सुनकर हर कोई खुश हो जाएगा। महज 5 रुपए से ट्रेन का किराया शुरू होगा और इसमें अधिकतम किराया 25 रुपए तक रहेगा।

17 जुलाई को हरियाणा के जींद से चलेगी ट्रेन 

गौरतलब है कि 17 जुलाई को हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। पारंपरिक रेल गाड़ियों में वर्तमान में शुरुआती किराया 30 रुपए और इन ट्रेनों में अधिकतम किराया 126 रुपए के करीब है। इस तरह हाइड्रोजन ट्रेन इसकी तुलना में काफी सस्ती है।

ट्रेन को भारत में डिजाइन व विकसित किया गया

बता दें कि हाइड्रोजन ट्रेन को भारत में डिजाइन व विकसित किया गया है। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के प्रति रेलवे विभाग की प्रतिबद्धता का बेहतर उदाहरण है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है। वहीं लखनऊ स्थित रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स आॅर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) में इसका डिजाइन तैयार किया गया है।

दो घंटे में सफर पूरा करेगी ट्रेन 

हाइड्रोजन ट्रेन नंबर 74010, 17 जुलाई को सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर जींद रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इसके बाद सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर यह सोनीपत पहुंचेगी। जींद व सोनीपत के बीच की दूरी 89 किलोमीटर है और ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इसके बाद यह दो घंटे में अपना सफर पूरा करेगी। रेलवे बोर्ड की एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार 12 स्टेशनों में जींद सिटी के अलावा पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भम्बेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहना और बड़वासनी स्टेशन शामिल हैं।

सोनीपत से सुबह 10.40 बजे चलेगी ट्रेन

वापसी में ट्रेन सोनीपत से सुबह 10.40 बजे चलेगी और दोपहर 1.00 बजे जींद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। 17 जुलाई को एक विशेष उद्घाटन सेवा के तौर पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक इसकी नियमित यात्री सेवा शुरू होने की तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है। अधिकारी ने उत्तर रेलवे से शीघ्र नियमित सेवा शुरू होने की तारीख तय करने को कहा है।

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