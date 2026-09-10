UP Politics: यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दांव, भतीजे आकाश आनंद को BSP से निकाला ! समधी पर भी साधा निशाना

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Amit Upadhyay
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Mayawati Frees Akash Anand From BSP: बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह मुक्त करने का ऐलान किया है। इससे पहले 3 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय संयोजक के पद की जिम्मेदारियों से हटाया गया था। मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भी जमकर निशाना साधा है।
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मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को BSP से मुक्त करने का ऐलान किया है।

Akash Anand Out of BSP: बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह मुक्त करने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। मायावती ने 9 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लंबी पोस्ट के जरिए इस फैसले की वजह बताई। उन्होंने आकाश आनंद के ससुर और BSP के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के फैसले को ‘देर आए, दुरुस्त आए’ बताया। मायावती ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ ने निजी और पारिवारिक हितों को पार्टी से ऊपर रखा।

पहले पद गया, अब पार्टी से भी हुए अलग

आकाश आनंद के खिलाफ मायावती का यह फैसला अचानक नहीं आया है। 3 सितंबर 2026 को मायावती ने उन्हें BSP के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि आकाश को अभी और राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना फिलहाल उचित नहीं होगा। यह 2024 के बाद तीसरी बार था, जब आकाश आनंद को पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से हटाया गया। इसके बाद 7 सितंबर को मायावती ने आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए चीफ सेक्टर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। अब 9 सितंबर के बयान में मायावती ने आकाश को पार्टी में किसी जिम्मेदारी से हटाने के बजाय उन्हें पूरी तरह ‘मुक्त’ करने की बात कही है।

मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर भी साधा निशाना

मायावती ने अपनी पोस्ट की शुरुआत अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास के फैसले पर प्रतिक्रिया से की। उन्होंने कहा कि यह फैसला देर से लिया गया, लेकिन सही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अशोक सिद्धार्थ ने यह कदम पहले उठा लिया होता तो BSP, बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन को लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। पार्टी के व्यापक हित में उन्हें कई बार कड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मायावती का सीधा आरोप है कि अशोक सिद्धार्थ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पार्टी के हितों से टकराती रही हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ के पास पहले भी खुद को सुधारने और पार्टी के हित में राजनीति से अलग होने के कई अवसर थे।

‘निजी और पारिवारिक स्वार्थ से ऊपर उठना होगा’

मायावती ने अपने बयान में BSP की राजनीतिक विचारधारा और संगठनात्मक संस्कृति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की राजनीति बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के त्याग, संघर्ष और समर्पण की परंपरा से जुड़ी है। बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पद, निजी हित और पारिवारिक स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना होगा। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी में बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है। उन्होंने अपने बयान में निजी और पारिवारिक हितों को लेकर विशेष तौर पर चेतावनी दी। यह टिप्पणी सीधे तौर पर अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद से जोड़कर देखी जा रही है।

आकाश आनंद पर भी मायावती ने उठाए सवाल

मायावती ने अपनी पोस्ट में आकाश आनंद को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आकाश को वास्तव में BSP और बहुजन आंदोलन के हितों की चिंता है, तो उन्हें अपने राजनीतिक करियर और पार्टी की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मायावती ने खास तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि आकाश ने उनके X अकाउंट पर अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास से संबंधित पोस्ट को रिपोस्ट नहीं किया। मायावती के मुताबिक इससे यह सवाल उठता है कि आकाश पार्टी और आंदोलन के हितों को लेकर किस स्थिति में हैं। उन्होंने इसे आकाश के अपने ससुर के प्रति लगाव और पार्टी के प्रति उनकी प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए।

‘डबल माइंड’ होकर पार्टी का भला कैसे करेंगे?

मायावती ने आकाश आनंद की स्थिति को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पार्टी के हित और पारिवारिक रिश्तों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है, तो वह संगठन के लिए प्रभावी ढंग से काम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर आकाश आनंद पार्टी और बहुजन आंदोलन के वास्तविक हितों से ज्यादा रिश्ते-नातों को महत्व देते हैं, तो वह पार्टी के लिए किस तरह प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। यही तर्क देते हुए मायावती ने कहा कि आकाश को पहले 3 सितंबर को संगठन के महत्वपूर्ण पद से मुक्त किया गया था और अब उन्हें पार्टी से भी पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया है। मायावती ने कहा कि अगर अशोक सिद्धार्थ सक्रिय राजनीति से पूरी तरह संन्यास लेते हैं और आकाश आनंद पार्टी में स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं, तो पार्टी उनकी जिम्मेदारियों को फिर से बहाल करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है। उन्होंने इसे पार्टी में मौजूद सामान्य राय के तौर पर पेश किया।