Mirzapur The Movie BOC Day 6: कालीन भैया का फिर चला जादू! ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 6वें दिन रचा बड़ा रिकॉर्ड

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 6: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने छठे दिन बेहद ही शानदार कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं फिल्म का बुधवार का आकड़ा.

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 6: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने रिलीज के छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. बुधवार को फिल्म ने भारत में ₹12.80 करोड़ नेट का कारोबार किया. Sacnilk के अनुसार, 10,705 शोज से हुई इस कमाई के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन ₹138.15 करोड़ हो गया है. वहीं, फिल्म का दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर ₹193.78 करोड़ पहुंच गया है.

मिर्जापुर की छठे दिन की कमाई (Mirzapur The Movie box office collection day 6)

फिल्म ने मिडवीक में प्रवेश करने के बावजूद कमाई की रफ्तार बरकरार रखी है. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन अब ₹164.78 करोड़ है. वहीं, छठे दिन विदेशों से करीब ₹2 करोड़ जोड़ने के बाद ओवरसीज कलेक्शन ₹29 करोड़ तक पहुंच गया है.

फिल्म ने ओपनिंग डे पर ₹25.75 करोड़ कमाए थे. इसके बाद शनिवार को ₹32 करोड़ और रविवार को ₹36 करोड़ का शानदार कारोबार हुआ. सोमवार को फिल्म ने ₹16 करोड़, जबकि मंगलवार को ₹15.60 करोड़ की कमाई की.

‘वेलकम टू द जंगल’ को भी छोड़ा पीछे

‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अब अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ के लाइफटाइम इंडिया कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. ‘वेलकम टू द जंगल’ ने सिनेमाघरों में कुल ₹134 करोड़ का भारत कलेक्शन किया था. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ अब ₹138.15 करोड़ नेट के साथ इस आंकड़े को पार कर चुकी है.

पंकज त्रिपाठी की फिल्म को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया

फिल्म की ओपनिंग ट्रेड अनुमानों से बेहतर रही. शुरुआती अनुमान ₹18-20 करोड़ के बीच थे, लेकिन फिल्म ने पहले ही दिन ₹25.75 करोड़ कमाकर उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया. इसकी ओपनिंग ने ‘सैयारा’ और ‘अवारापन 2’ जैसी फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ा.