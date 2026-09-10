Bigg Boss 20: कप्तानी टास्क में मचा बवाल, आसिफ-काजी की हुई भिड़ंत; मैरी कौम और रीति में भी छिड़ा विवाद

Bigg Boss 20 Written Update 9 September 2026: बिग बॉस 20 के 9 सितंबर एपिसोड में मैरी कॉम-रीति का विवाद, कनिका का निजी खुलासा और कप्तानी टास्क में आसिफ-काजी की तीखी भिड़ंत देखने को मिली.

Bigg Boss 20 Written Update 9 September 2026: बिग बॉस के 9 सितंबर के एपिसोड में रिश्तों की खटास, निजी जिंदगी के खुलासे और कप्तानी टास्क के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. एपिसोड की शुरुआत युंग डीएसए, अमरपाली दुबे और अमन गांधी की रसोई में रोटियां बनाते हुए हल्की-फुल्की नोकझोंक से हुई.

मैरी कॉम और रीति तिवारी में विवाद

लव गिल और आसिफ खान से बातचीत के दौरान मैरी कॉम ने रीति तिवारी को ‘मोटी’ कहकर संबोधित किया. दोनों ने मैरी को किसी को इस तरह संबोधित न करने की सलाह दी. अगले दिन किचन की जिम्मेदारियों को लेकर मैरी और रीति आमने-सामने आ गईं. मैरी ने आरोप लगाया कि रीति ने कोई काम नहीं किया, जबकि रीति ने इससे इनकार किया. उन्होंने कहा, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन मैं आपसे कोई शिकायत नहीं लूंगी. हालांकि, कुछ ही देर बाद दोनों ने गले मिलकर विवाद खत्म कर दिया.

कनिका मान ने खोली निजी जिंदगी की परतें

कनिका मान ने बताया कि वह चार साल से एक ‘on-and-off’ रिश्ते में थीं. उन्होंने कहा कि उनके एक्स अब बिग बॉस के घर में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का करीब दो साल पहले ब्रेकअप हो चुका है. वहीं, रीति ने मनोज तिवारी की बेटी होने की वजह से मिली जान से मारने की धमकियों को याद किया. कनिका ने घरवालों से अपने और गुल्लू के बीच किसी रोमांटिक एंगल को लेकर मजाक न करने की भी अपील की.

कप्तानी टास्क में टूटा पॉपकॉर्न ग्लास

बिग बॉस ने कप्तानी टास्क का आखिरी राउंड घोषित किया. आसिफ खान, युंग डीएसए और कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू अंतिम दावेदार बने. टास्क शुरू होते ही घर का माहौल गरमा गया. प्रतियोगी अपने पॉपकॉर्न ग्लास बचाने के लिए भिड़ गए. स्काउट ने गुल्लू का पॉपकॉर्न ग्लास मुक्का मारकर तोड़ दिया.

इसके बाद आसिफ और काजी के बीच तीखी बहस हुई. मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और घरवालों को बीच-बचाव करना पड़ा. वहीं, युंग और अमरपाली के बीच भी बहस हुई। युंग ने टास्क के दौरान महिलाओं द्वारा उन्हें धक्का दिए जाने का आरोप लगाते हुए ‘woman card’ के इस्तेमाल पर सवाल उठाया.