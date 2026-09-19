LPG Cylinder Rule: 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होगा जरूरी

LPG Consumers Alert: 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, वे डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी पर या संबंधित OMC के मोबाइल ऐप के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

LPG Subsidy Update: अगर आप LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफिकेशन (BAA) पूरा होना जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी वाले रिफिल की बुकिंग जारी रखने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बिना आधार ऑथेंटिकेशन के LPG कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। बिना BAA वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सब्सिडी की सुविधा नहीं मिलेगी।

27 करोड़ कंज्यूमर्स का ऑथेंटिकेशन पूरा

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 19 सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफिकेशन पूरा हो चुका है। इस लिहाज से देखें, तो करीब 89.9 प्रतिशत लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से पहले दोबारा कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है और वे पहले की तरह रिफिल बुक कर सकेंगे। इससे यह भी साफ है कि फिलहाल करीब 10 प्रतिशत सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का BAA पूरा होना बाकी है। ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले रिफिल की सुविधा जारी रखने के लिए यह करना होगा।

A press release by Ministry of Petroleum & Natural Gas reads, “Biometric Aadhaar Authentication Mandatory for Subsidised Domestic LPG Refills from 1 October 2026.” https://t.co/eS15NL5ybu — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026

सरकार ने बताई इस प्रक्रिया की वजह

नए नियम को आसान भाषा में समझें तो इसका असर मुख्य रूप से LPG सब्सिडी और नियंत्रित कीमत पर मिलने वाले रिफिल पर पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर चल रही ऐसी बातों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि 1 अक्टूबर के बाद आधार बायोमेट्रिक नहीं कराने वालों के LPG कनेक्शन बंद हो जाएंगे। आधिकारिक जानकारी का फोकस सब्सिडी वाले रिफिल की पात्रता पर है। मंत्रालय के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य LPG सब्सिडी को वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है।