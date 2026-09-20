भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। विभाग ने देशभर के 21 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और 72 किमी/घंटा तक की तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

IMD Rain Forecast 20 September 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। विभाग ने देशभर के 21 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और 72 किमी/घंटा तक की तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज, 20 सितंबर 2026 को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। आज बारिश होने की संभावना काफी कम है। हालांकि, बादलों की आवाजाही से धूप और उमस के बीच थोड़ी राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 34°C से 35°C के आसपास और न्यूनतम तापमान 26°C रहने का अनुमान है। सुबह के समय नमी लगभग 75% से 89% तक दर्ज की गई है, जिससे दिन में हल्की उमस महसूस हो सकती है। शाम को 06:21 बजे होगा।

हरियाणा में आज का मौसम

हरियाणा में आज, 20 सितंबर 2026 को मॉनसून की गतिविधियों में कमी आने के कारण मौसम आमतौर पर साफ, शुष्क और तेज धूप वाला रहेगा। राज्य में मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी है, इसलिए आज बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिकतम तापमान 34°C से 35°C तक जा सकता है, जिससे दोपहर के समय हल्की गर्मी महसूस होगी। न्यूनतम तापमान 24°C के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे रात और सुबह के समय मौसम सुहावना रहेगा। सुबह के समय हवा में नमी अधिक (लगभग 79% से 84%) दर्ज की गई है, जिसके कारण राजस्थान सीमा से सटे इलाकों (हिसार और आसपास) में सुबह हल्की धुंध देखी गई। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होगी और उमस कम हो जाएगी।

पंजाब के मौसम का हाल

पंजाब में आज, 20 सितंबर 2026 को मॉनसून के कमजोर पड़ने से मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ के अनुसार, आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप निकलेगी और बारिश की संभावना न के बराबर है। आज पंजाब का अधिकतम तापमान 34°C से 35°C के बीच रहेगा। हालांकि, फरीदकोट और उसके आस-पास के इलाकों में तापमान 38°C तक जा सकता है, जिससे वहां शुष्क गर्मी का असर रहेगा। न्यूनतम तापमान 23°C से 24°C तक रहने से रातें आरामदायक रहेंगी।

हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में आज, 20 सितंबर 2026 को मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से साफ और तेज धूप वाला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला (IMD) के अनुसार ऊंचाई वाले कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में भारी बारिश से पूरी तरह राहत है और कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र (ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर) में आज तेज धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 31°C से 35°C के बीच रहने का अनुमान है, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी। मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र (शिमला, मनाली, कुल्लू) में धूप के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और दोपहर या शाम को कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बूंदाबांदी (15-20% संभावना) हो सकती है। शिमला में अधिकतम तापमान 24°C और न्यूनतम तापमान 14°C के आसपास रहेगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्र (लाहौल-स्पीति, किन्नौर) में मौसम काफी ठंडा बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान -2°C से -3°C तक गिर गया है।

उत्तर प्रदेश: नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, प्रयागराज और गोरखपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 26°C तक रहने का अनुमान है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश: राजस्थान के कुछ हिस्सों में 70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है।

ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल: इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल में हवा की रफ्तार 60 किमी/घंटा तक जा सकती है।

बिहार और झारखंड: गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण यहां मूसलाधार बारिश की चेतावनी है।

महाराष्ट्र (मुंबई, कोंकण और गोवा): कोंकण और गोवा क्षेत्र में व्यापक रूप से बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है। मुंबई में उमस भरा मौसम रहेगा और दोपहर बाद तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश: दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।

हैदराबाद: दिनभर बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है।