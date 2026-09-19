Russia-NATO Tension: यूरोप पर अटैक कर सकता है रूस? पुतिन का ‘सीक्रेट’ प्लान लीक, दुनिया में मचेगा हाहाकार

Russia-NATO Tensions Rise: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप में रूसी ड्रोन, मिसाइल और हाइब्रिड हमलों को लेकर चिंता बढ़ रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने आशंका जताई है कि रूस NATO के पूर्वी हिस्से में किसी घटना को दुर्घटना के रूप में पेश कर सकता है। इससे युद्ध का दायरा बढ़ सकता है।

Putin Accidental Strike Plan: यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप में रूस से जुड़े हाइब्रिड हमलों को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि रूस NATO के पूर्वी हिस्से में ड्रोन या मिसाइलों से ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, जिसे बाद में दुर्घटना बताकर पेश किया जाए। टस्क के मुताबिक इस तरह की रणनीति का उद्देश्य NATO देशों के बीच भ्रम पैदा करना और किसी संभावित हमले की स्थिति में सामूहिक प्रतिक्रिया को कमजोर करना हो सकता है। हालांकि रूस की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है।

टस्क की चेतावनी क्या है?

17 सितंबर को पोलिश संसद में बोलते हुए टस्क ने कहा कि रूस की ओर से NATO के पूर्वी हिस्से के किसी देश में ड्रोन या अन्य प्रोजेक्टाइल के प्रवेश और नुकसान पहुंचने का वास्तविक जोखिम मौजूद है। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी घटना के बाद मॉस्को इसे दुर्घटना बताकर NATO की प्रतिक्रिया को धीमा या कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। टस्क ने तेज गति से उड़ने वाले जेट-प्रोपेल्ड ड्रोन का जिक्र किया। उनके अनुसार ऐसे ड्रोन पारंपरिक ड्रोन की तुलना में अधिक ऊंचाई और गति से उड़ सकते हैं, जिससे उन्हें समय रहते पहचानना और रोकना ज्यादा मुश्किल हो सकती है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें NATO, यूक्रेन और अमेरिका से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर रूस की गतिविधियों को लेकर चिंता है।

क्या रूस NATO को टेस्ट करेगा?

फिलहाल यह पोलैंड की ओर से व्यक्त की गई सुरक्षा चिंता और खुफिया आकलन है। NATO खुद पिछले कुछ समय से पूर्वी यूरोप में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन, साइबर हमलों, तोड़फोड़ और अन्य हाइब्रिड गतिविधियों में वृद्धि की बात कह रहा है। NATO के अनुसार रूस और उसके सहयोगी ऐसी गतिविधियों के जरिए गठबंधन में डर, अस्थिरता और आर्थिक व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। NATO ने खतरे को देखते हुए पूर्वी सीमा पर निगरानी और रक्षा व्यवस्था मजबूत की है। संगठन के मुताबिक सितंबर 2025 में कई NATO देशों के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन और विमानों के प्रवेश के बाद Eastern Sentry नाम से अतिरिक्त निगरानी और रक्षा गतिविधि शुरू की गई थी। हालांकि रूस क्या करेगा, इसे लेकर अभी तक किसी प्लान का खुलासा नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि रूस इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा।

मैक्रों ने भी रूसी ‘हाइब्रिड थ्रेट’ पर चेताया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी 18 सितंबर को कहा कि हाल में यूरोप और फ्रांस के खिलाफ रूसी हाइब्रिड खतरा तेज हुआ है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के अनुसार सरकार ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रक्षा उद्योग से जुड़े संवेदनशील ठिकानों की ड्रोन और साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मैक्रों ने कहा कि यूरोप में हाल के महीनों में सूचना संबंधी हमले, साइबर हमले और कुछ अन्य घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय देशों को ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें किसी हमले से पहले कोई चेतावनी न मिले। मैक्रों की टिप्पणी टस्क की चेतावनी के एक दिन बाद आई। मैक्रों ने टस्क की चिंताओं को गंभीर और दस्तावेजों पर आधारित बताया।

यूरोप अब ‘हाइब्रिड वॉर’ से भी चिंतित

रूस से जुड़ा खतरा अब केवल पारंपरिक मिसाइल या सैन्य हमले तक सीमित चर्चा नहीं है। यूरोपीय सरकारें साइबर हमलों, ड्रोन घुसपैठ, तोड़फोड़, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले को लेकर भी चिंतित है। NATO के मुताबिक ऊर्जा, पानी, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को संकट या संघर्ष की स्थिति में चालू रखना NATO की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी हाल में ड्रोन घटनाओं, तोड़फोड़ और साइबर हमलों से निपटने के लिए यूरोप के स्तर पर एक काउंटर हाइब्रिड व्यवस्था की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि कुछ गतिविधियां खुले सैन्य हमले की सीमा तक नहीं पहुंचतीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।

NATO के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना है कि कोई घटना दुर्घटना है, गलत दिशा में गया हथियार है, जानबूझकर किया गया हमला है या किसी बड़े हाइब्रिड अभियान का हिस्सा है। NATO के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5 के बीच अंतर भी यहां महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 4 के तहत कोई सदस्य देश अपनी सुरक्षा को खतरे में मानते हुए सहयोगियों के साथ तत्काल चर्चा मांग सकता है। जबकि अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा से जुड़ा प्रावधान है और किसी NATO सदस्य पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में लागू होता है। इसलिए किसी ड्रोन या मिसाइल के NATO क्षेत्र में पहुंचने मात्र से अपने-आप अनुच्छेद 5 लागू नहीं हो जाता। घटना की प्रकृति, इरादा और परिस्थितियों का आकलन महत्वपूर्ण होगा।

रूस-यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका

यूरोप की मौजूदा चिंता का बड़ा कारण यह है कि यूक्रेन युद्ध अब लंबे समय से NATO की पूर्वी सीमा के बेहद करीब चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ-साथ NATO देशों के हवाई क्षेत्र में हुई घटनाओं ने यूरोपीय देशों को अपनी वायु रक्षा, ड्रोन-रोधी क्षमता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर दोबारा ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। NATO के अनुसार 2025 से पूर्वी सीमा पर हवाई क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं के बाद उसकी निगरानी और रक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।