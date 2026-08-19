FBI की वांटेड लिस्ट में पंजाब का गैंगस्टर मेजर सिंह, जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा नाम, अमेरिका में गंभीर आरोप

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Amit Upadhyay
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FBI Names Punjab Gangster as Wanted: अमेरिका की FBI ने पंजाब के गैंगस्टर मेजर सिंह को वांटेड घोषित किया है। FBI के मुताबिक मेजर सिंह का संबंध जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप से है, जिसका नेटवर्क भारत से लेकर अमेरिका और अन्य देशों तक फैला बताया गया है।
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FBI ने पंजाब के गैंगस्टर मेजर सिंह को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है।

Gangster Major Singh on FBI Wanted List: पंजाब से जुड़े गैंगस्टर मेजर सिंह पर अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने शिकंजा कस दिया है। FBI ने उसे वांटेड घोषित किया है और उस पर एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन का हिस्सा होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह संगठन पंजाब से शुरू होकर अमेरिका और दूसरे देशों तक फैला हुआ है। मेजर सिंह पर RICO के तहत साजिश, बिना लाइसेंस हथियारों के कारोबार और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के आरोप हैं।

FBI की वांटेड लिस्ट में मेजर सिंह

FBI के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार गैंगस्टर मेजर सिंह पर एक ट्रांसनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन से जुड़े होने का आरोप है। एजेंसी के मुताबिक यह संगठन जग्गू भवानीपुरिया ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप (Bhagwanpuria OCG) है। FBI ने उसे रैकेटियरिंग, अवैध हथियार कारोबार और ड्रग्स से जुड़े मामलों में वांटेड बताया है। अमेरिकी जांच के मुताबिक मेजर सिंह का संबंध जग्गू भगवानपुरिया के आपराधिक नेटवर्क से है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार भगवानपुरिया OCG का नेटवर्क भारत के पंजाब से शुरू हुआ और इसके सदस्य या सहयोगी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक बताए गए हैं। अमेरिका में इसके 100 से अधिक सदस्य और सहयोगी होने का आरोप है।

अमेरिका में भी सक्रिय है नेटवर्क

FBI का आरोप है कि इस नेटवर्क ने अलग-अलग देशों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक संगठित ढांचे की तरह काम किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक भगवानपुरिया गिरोह की गतिविधियों का असर कैलिफोर्निया, खासकर लॉस एंजिल्स और आसपास के इलाकों तक रहा है। जांच में ड्रग्स की तस्करी और अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़े नेटवर्क का भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जुलाई 2026 में इस पूरे मामले से जुड़ी कार्रवाई को ऑपरेशन हार्ड बॉल के नाम से बताया था। इस कार्रवाई में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कई गिरफ्तारियां हुईं।

मेजर सिंह पर लगे ये गंभीर आरोप

मेजर सिंह पर रैकेटियर इंफ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गनाइजेशंस एक्ट (RICO) के तहत आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है। आसान भाषा में RICO कानून का इस्तेमाल ऐसे संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ किया जाता है, जिनमें कई लोग मिलकर लगातार आपराधिक गतिविधियां चलाते हैं। अमेरिकी अभियोग में मेजर सिंह को भगवानपुरिया OCG से जुड़े उन लोगों में शामिल किया गया है, जिन पर रैकेटियरिंग साजिश का आरोप लगाया गया है। FBI के मुताबिक मेजर सिंह पर बिना लाइसेंस हथियारों की खरीद-फरोख्त के कारोबार में शामिल होने की साजिश का भी आरोप है। अमेरिकी अभियोग में हथियारों की बिक्री से जुड़े आरोपों में सेमी-ऑटोमैटिक राइफल, मशीन गन और पिस्तौल जैसे हथियारों का भी उल्लेख किया गया है।

ड्रग्स से जुड़े गंभीर आरोप लगे

मेजर सिंह पर कंट्रोल्ड सब्सटेंस यानी नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। FBI के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार भगवानपुरिया नेटवर्क की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी भी शामिल थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने करीब 1,000 किलोग्राम कोकीन और 1 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने की जानकारी दी थी। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक भगवानपुरिया गैंग का मुख्य आधार भारत में रहा, लेकिन इसके सहयोगी अलग-अलग देशों में मौजूद थे। अमेरिका में इसके नेटवर्क का इस्तेमाल ड्रग्स की आवाजाही, हथियारों के कारोबार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया।