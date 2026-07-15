Jammu-Kashmir Weather : तेजी से गर्म हो रहे कश्मीर के पहाड़, मैदानों से ज्यादा चोटिंयों को खतरा

आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए अध्ययन में हुआ खुलासा
Jammu-Kashmir Weather (आज समाज), नई दिल्ली : पूरा विश्व वर्तमान में जिन प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी और प्रमुख समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। आज औद्योगिक विकास के चलते हम अंधाधुंध प्राकृति का नुकसान कर रहे है। इसी के चलते धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है।
जोकि भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से भारत भी अछूता नहीं है। यहां के मैदानों से लेकर पहाड़ों तक इस प्राकृतिक असंतुलन की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसी बीच दुनिया के स्वर्ग यानी कश्मीर को लेकर आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों की ताजा जारी रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासे हुए हैं।
तेजी से बढ़ रहा घाटी का पारा
इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जम्मू-कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र दो दशकों में एक डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। ऊंचे पर्वतीय इलाके निचले क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। गुलमर्ग, पहलगाम और भद्रवाह जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल इस बदलाव की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। शोधकर्ताओं ने 1980 से 2024 तक के बीच आंकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि हिमालय के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान हर दशक औसतन 0.3 डिग्री बढ़ रहा है, जम्मू जैसे निचले इलाकों में वृद्धि करीब 0.1 डिग्री प्रति दशक रही।
ग्लेशियरों को जमने का मौका नहीं मिल रहा
सबसे तेजी से रात का पारा बढ़ रहा है। कुछ पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम तापमान हर दशक 0.6 डिग्री तक बढ़ रहा है। इस तरह से बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियरों को दोबारा जमने का मौका नहीं मिल रहा, जिससे उनकी पिघलने की स्पीड तेजी से बढ़ रही है। शोध में कहा गया है कि यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ दशकों में ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
इसलिए भी बढ़ रही गर्मी
शोध में यह साफ हुआ है कि बर्फ पिघलने पर चट्टानें और मिट्टी रोशनी के संपर्क में आती है और अधिक गर्मी सोखती है, जिससे तापमान और तेजी से बढ़ता है। वातावरण में बढ़ती नमी भी पहाड़ों के गर्म होने की बड़ी वजह है। अतिरिक्त नमी ग्रीनहाउस गैसों की तरह काम करती है और रात में गर्मी वादियों में ही रोक लेती है। इससे न्यूनतम पारा बढ़ रहा है।
ये भी पढ़ें : India-Canada Trade Deal : भारत और कनाडा आपसी व्यापार में लगाएंगे लंबी छलांग, जल्द करेंगे समझौते पर साइन