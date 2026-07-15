अक्षय कुमार की Bhagam Bhag 2 पर बड़ा अपडेट, जल्द होने वाला है मेगा ऐलान

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Mohit Saini
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Bhagam Bhag 2: डायरेक्टर राज शांडिल्य के सोशल मीडिया पर एक बड़ी घोषणा का इशारा देने के बाद भागम भाग 2 को लेकर उत्साह बढ़ गया है। एक रहस्यमयी पोस्ट में, उन्होंने लिखा कि "सभी सिग्नल ग्रीन होने वाले हैं,
अक्षय कुमार की Bhagam Bhag 2 पर बड़ा अपडेट, जल्द होने वाला है मेगा ऐलान
Bhagam Bhag 2: डायरेक्टर राज शांडिल्य के सोशल मीडिया पर एक बड़ी घोषणा का इशारा देने के बाद भागम भाग 2 को लेकर उत्साह बढ़ गया है।

Bhagam Bhag 2: भागम भाग के बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से एक बनने के लगभग दो दशक बाद, इसके सीक्वल को लेकर एक्साइटमेंट नए लेवल पर पहुंच रहा है। जहां भागम भाग 2 के बारे में महीनों से खबरें आ रही थीं, वहीं डायरेक्टर राज शांडिल्य ने अब एक नया अपडेट शेयर किया है जिससे फैंस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

राज शांडिल्य ने एक बड़े खुलासे का इशारा दिया

X (पहले ट्विटर) पर, राज शांडिल्य ने एक सीक्रेट मैसेज पोस्ट किया जिसने तुरंत मूवी लवर्स का ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा, “बस थोड़ा और सब्र… सारे सिग्नल ग्रीन होने वाले हैं।” फैंस का मानना ​​है कि यह स्टेटमेंट 2006 की कॉमेडी क्लासिक के सबसे यादगार गानों में से एक, प्यार का सिग्नल का एक स्मार्ट रेफरेंस है।

अंदाज़ों को और हवा देते हुए, जाने-माने एक्टर परेश रावल ने पोस्ट को एक सिंपल “अमीन” के साथ रीशेयर किया, जिससे कई लोगों को लगा कि मेकर्स इस लंबे इंतज़ार वाले सीक्वल से जुड़ी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं।

सीक्वल का हिस्सा कौन होगा?

जहां अक्षय कुमार के भागम भाग 2 में अपना रोल दोबारा करने की उम्मीद है, वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोविंदा सीक्वल में वापस नहीं आ सकते हैं। इसके बजाय, एक्टर मनोज बाजपेयी के कास्ट में शामिल होने की अफवाह है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक कास्टिंग में किसी भी बदलाव को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है।

फैंस कॉमेडी फ्रेंचाइजी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं

2006 में रिलीज़ हुई और प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्ट की गई, भागम भाग ने अपनी मज़ेदार कहानी, यादगार परफॉर्मेंस और टाइमलेस कॉमेडी की वजह से कल्ट स्टेटस हासिल किया था। अब जब राज शांडिल्य सीक्वल की कमान संभाल रहे हैं, तो फैंस के बीच बेसब्री लगातार बढ़ रही है, जो एक और हंसी से भरपूर एंटरटेनर देखने की उम्मीद कर रहे हैं।

हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का अभी इंतज़ार है, लेकिन फिल्ममेकर्स और कास्ट की लेटेस्ट सोशल मीडिया एक्टिविटी से साफ़ इशारा मिलता है कि भागम भाग 2 जल्द ही सच हो सकती है, जिससे बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक बड़े पर्दे पर वापस आ जाएगी।

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