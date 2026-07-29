Datia By Poll Election 2026 Date: दतिया उपचुनाव कब होगा और नतीजे कब घोषित किए जाएंगे?

Datia By Poll Election 2026: दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार खत्म हो गया है. जिसके बाद अब लोगों की नजर मतदान और मतगणना पर है. आइए जानते हैं कि कब होंगे चुनाव और कब आएगा रिजल्ट.

Datia By Poll Election 2026: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है. मंगलवार शाम चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो गया. 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा दी है. अब सभी की नजरें वोटिंग और फिर 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं.

इस उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है. दतिया सीट पर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से घनश्याम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. घनश्याम सिंह स्थानीय पूर्व राजघराने से जुड़े हैं, वहीं बीजेपी उम्मीदवार के चयन को लेकर शुरुआत में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बीच नाराजगी की चर्चाएं भी सामने आई थीं.

कब होंगे चुनाव?

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव 30 जुलाई को होंगे और इसका रिज्लट 3 अगस्त को आएगा. इस चुनाव के लिए हर कोई बेसब्ररी से इंतजार कर रहा है.

आखिरी दिन बीजेपी ने साधे सामाजिक समीकरण

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की. रोड शो से पहले उन्होंने कुशवाहा समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसे क्षेत्र की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है.

इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उपचुनाव प्रभारी व बीजेपी सांसद भरत सिंह कशवाह भी मौजूद रहे. सभा में मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल आपसी खींचतान में उलझा हुआ है, जबकि बीजेपी विकास, सुशासन और जनकल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है.

क्यों हो रहा है दतिया सीट पर उपचुनाव?

दतिया विधानसभा सीट अप्रैल में खाली हुई थी. दिल्ली की एक अदालत द्वारा धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया.

2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था. अब उपचुनाव में एक बार फिर दोनों प्रमुख दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.