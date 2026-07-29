Mallikarjun Kharge Warrant Issued: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट में पेश होने का आदेश

Mallikarjun Kharge Warrant Issued: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ अदालत ने मानहानि मामले में वारंट जारी किया है। कोर्ट ने खरगे को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान बजरंग दल को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है।

Mallikarjun Kharge Defamation Case: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान से जुड़े मानहानि मामले में की गई है। अदालत ने खरगे को 19 सितंबर 2026 तक पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत द्वारा जारी किया वारंट जमानती है।

15 हजार का जमानती वारंट जारी

संगरूर अदालत ने मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें तय तारीख पर उपस्थित होकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले खरगे को नोटिस जारी किया था। बाद की कार्रवाई में उनकी पेशी सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर खरगे निर्धारित तारीख यानी 19 सितंबर 2026 को अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और गैर-जमानती वारंट जारी करने की स्थिति बन सकती है।

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से की थी। शिकायत में कहा गया कि इस तुलना से बजरंग दल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और संगठन की छवि खराब हुई। इसी आधार पर बजरंग दल से जुड़े एक व्यक्ति ने मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए संगठन को बदनाम करने वाली टिप्पणी की गई।

कर्नाटक चुनाव में क्यों हुआ था विवाद?

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर वह नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी संदर्भ में बजरंग दल और पीएफआई का उल्लेख किया गया था। कांग्रेस का तर्क था कि वह समाज में नफरत और हिंसा फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ कदम उठाने की बात कर रही थी। वहीं, बजरंग दल और उससे जुड़े लोगों ने इस तुलना को आपत्तिजनक बताते हुए विरोध किया। इसके बाद यह मामला राजनीतिक विवाद से आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई में बदल गया।

100 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा

शिकायतकर्ता ने अदालत में मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठनों से करने से संगठन और उससे जुड़े लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले में शिकायतकर्ता ने भारी-भरकम मानहानि राशि का दावा भी किया था। हालांकि, अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विपक्ष के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अदालत की कार्रवाई राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गई है।