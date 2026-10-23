IndiGo Flight Update: इंडिगो ने सऊदी अरब की उड़ानें फिर रद्द कीं, रियाद की फ्लाइट 31 अक्टूबर तक बंद

IndiGo Flight Update: इंडिगो ने सुरक्षा हालात को देखते हुए सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द रखने का फैसला किया है। रियाद आने-जाने वाली उड़ानें 31 अक्टूबर 2026 तक, जबकि जेद्दा, दम्माम और मदीना की उड़ानें 27 अक्टूबर तक सस्पेंड रहेंगी।

IndiGo Extends Flight Cancellations: सऊदी अरब जाने की योजना बना रहे भारतीय यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने सुरक्षा हालात को देखते हुए सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों के रद्द रहने की अवधि बढ़ा दी है। एयरलाइन के नए अपडेट के अनुसार, सऊदी अरब की राजधानी रियाद आने-जाने वाली उड़ानें 31 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। वहीं, जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए उड़ानें 27 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी। इस फैसले से सऊदी अरब जाने और वहां से भारत लौटने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रियाद की उड़ानें 31 अक्टूबर तक रद्द

इंडिगो ने क्षेत्र की बदलती सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद रियाद आने-जाने वाली उड़ानों को 31 अक्टूबर 2026 तक रद्द रखने का फैसला किया है। सऊदी अरब की राजधानी में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और हवाई यातायात में व्यवधान के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ानें रद्द रखने की अवधि बढ़ाई है। इससे पहले भी इंडिगो ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों को रद्द किया था। अब यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए एयरलाइन की नई जानकारी पर नजर रखनी होगी।

जेद्दा, दम्माम और मदीना की उड़ानें भी बंद

रियाद के अलावा इंडिगो ने सऊदी अरब के तीन अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी उड़ानें रद्द रखने का फैसला किया है। जेद्दा, दम्माम और मदीना आने-जाने वाली उड़ानें 27 अक्टूबर 2026 तक निलंबित रहेंगी। इन शहरों के लिए बड़ी संख्या में यात्री काम, कारोबार, परिवार से मिलने और धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आते-जाते हैं। ऐसे में उड़ानों का निलंबन यात्रियों की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। खासकर उमराह के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट और यात्रा की तारीख से जुड़ी जानकारी समय रहते जांच लेनी चाहिए।

सुरक्षा हालात के कारण लिया गया फैसला

सऊदी अरब में हाल के दिनों में सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और क्षेत्र में हमलों से जुड़ी घटनाओं के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। इसी व्यापक स्थिति के बीच विभिन्न एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों के संचालन की समीक्षा की है। इंडिगो ने भी सुरक्षा स्थिति का आकलन करते हुए उड़ानें रद्द रखने की अवधि बढ़ाई है।