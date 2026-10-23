Punjab Assembly Session: नशे और कानून-व्यवस्था पर हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट, भगवंत मान के इस्तीफे की मांग

Punjab Assembly Uproar: पंजाब विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन नशे के कारोबार और कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया।

Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को नशे के कारोबार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन में नारेबाजी की और विरोध में वॉकआउट किया। वहीं, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को निशाने पर लिया। सदन में हंगामे के बीच नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रमुख मुद्दे बने रहे।

‘लेटर ऑफ शेम’ को लेकर सदन में बढ़ा विवाद

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों ने राज्य में नशे के कारोबार और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ अपना निंदा पत्र, जिसे ‘लेटर ऑफ शेम’ कहा गया, लेकर सदन के वेल में पहुंच गए। कांग्रेस की ओर से सरकार को राज्य में नशे की समस्या, गैंगस्टर गतिविधियों और आम लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां द्वारा निंदा पत्र स्वीकार नहीं किए जाने पर कांग्रेस विधायकों ने अपना विरोध जारी रखा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष उनका निंदा पत्र स्वीकार कर लेते हैं, तो कांग्रेस विधायक अपना विरोध समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई और सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही।

भगवंत मान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को राज्य की स्थिति के लिए जवाबदेह ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह पहले भी नशे के कारोबार और गैंगस्टर गतिविधियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इन गंभीर मुद्दों पर सदन में जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र के पहले दिन 22 अक्टूबर को भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस दिन दिवंगत नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही करीब नौ मिनट में स्थगित कर दी गई थी।

परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मुद्दा भी गरमाया

पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला भी विधानसभा में राजनीतिक टकराव की प्रमुख वजह बना हुआ है। झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा में एक मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राज्य में नशे के कारोबार और उसे रोकने में प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर झोटा के परिवार और विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी उठाई है।