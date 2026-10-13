IndiGo Travel Advisory: इंडिगो ने सऊदी अरब के 4 शहरों की उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द कीं, एडवाइजरी की जारी

IndiGo Travel Advisory: इंडिगो एयरलाइन ने सऊदी अरब के रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना आने-जाने वाली सभी उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने बदलते सुरक्षा हालात के मद्देनजर यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह दी है।

IndiGo Flight Update: सऊदी अरब में सुरक्षा संबंधी हालात के बीच इंडिगो एयरलाइन ने अपनी उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइन ने रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानें 17 अक्टूबर 2026 तक रद्द कर दी हैं। इस फैसले से सऊदी अरब की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें।

इंडिगो ने क्यों रद्द कीं उड़ानें?

इंडिगो ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि सऊदी अरब में बदलते हालात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने की बात कही है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब सऊदी अरब में सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों के बाद हवाई परिचालन पर रोक बढ़ाई गई है। इसके चलते कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी अपनी उड़ानों में बदलाव किया है।

Travel Advisory Due to the evolving situation in Saudi Arabia, flights to and from Riyadh, Jeddah, Dammam and Madinah stand cancelled until 17 October’26. Customers are advised to check their flight status at https://t.co/LrZOdyB7sF before leaving for the airport. Timely updates are being shared on the contact details provided at the time of booking. Our support teams remain available to assist with any queries or concerns. Your safety and well-being remain our top priority. We are in constant coordination with the relevant authorities to ensure safe operations. — IndiGo (@IndiGo6E) October 13, 2026

इन चार शहरों की फ्लाइट्स रद्द

रियाद (Riyadh): सऊदी अरब की राजधानी।

जेद्दा (Jeddah): प्रमुख व्यापारिक और हवाई संपर्क केंद्र।

दम्माम (Dammam): सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र का प्रमुख शहर।

मदीना (Madinah): इस्लाम के प्रमुख पवित्र शहरों में से एक।

अब यात्रियों को क्या करना चाहिए?

इंडिगो ने यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है। इसके लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरलाइन के मुताबिक, बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर यात्रियों को समय-समय पर अपडेट भेजे जा रहे हैं। किसी भी सवाल या सहायता के लिए यात्री इंडिगो की कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। जिन यात्रियों ने 17 अक्टूबर तक सऊदी अरब की यात्रा की योजना बनाई है, उन्हें अपनी यात्रा की तारीख, कनेक्टिंग फ्लाइट और आगे की बुकिंग की भी दोबारा जांच कर लेनी चाहिए।

अन्य एयरलाइंस ने भी बदली योजना

सऊदी अरब में सुरक्षा संबंधी स्थिति का असर अन्य एयरलाइंस पर भी पड़ा है। अकासा एयर ने भी रियाद और जेद्दा के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन 17 अक्टूबर तक बढ़ाया है। एयर इंडिया समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी अलग-अलग मार्गों पर उड़ानों को रद्द या स्थगित किया है। इंडिगो ने फिलहाल अपनी उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द रहने की जानकारी दी है। इसके बाद सेवाएं बहाल होंगी या नहीं, यह उस समय की सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करेगा।