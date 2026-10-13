Punjab News: ड्यूटी के दौरान मारे गए ASI के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपये, CM भगवंत मान का ऐलान

Punjab Police ASI Murder Case: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन में गोलीबारी में मारे गए ASI इकबाल सिंह के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा HDFC बैंक की ओर से परिवार को एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा भुगतान मिलेगा।

Punjab ASI Murder News: पंजाब में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले ASI इकबाल सिंह के परिवार को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा की है। तरनतारन जिले में हमलावरों की गोलीबारी में एएसआई इकबाल सिंह की हत्या के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। इसके अलावा HDFC बैंक की ओर से उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा भुगतान भी किया जाएगा। इस तरह परिवार को कुल दो करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की घोषणा की गई है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस दुख की इस घड़ी में शहीद अधिकारी के परिवार के साथ खड़ी है।

सीएम भगवंत मान ने जताया दुख

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एएसआई इकबाल सिंह की बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा को सलाम किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पंजाब सरकार उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार की ओर से घोषित एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी। HDFC बैंक की ओर से मिलने वाला एक करोड़ रुपये का बीमा भुगतान परिवार को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा देगा।

तरनतारन में की गई थी ASI की हत्या

एएसआई इकबाल सिंह की 11 अक्टूबर 2026 की शाम पंजाब के तरनतारन जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह फिरोजपुर जिले में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग में तैनात थे और ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक नौशहरा पन्नुआं-लौहका रोड पर पटवारखाने के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले एएसआई इकबाल सिंह का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। सरकार की ओर से घोषित अनुग्रह राशि और बैंक के बीमा भुगतान से परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए आरोपियों को पकड़ने के प्रयास कर रही है।