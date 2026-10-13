भारतीय शेयर बाजार ने लगातार गिरावट के बाद आज जोरदार वापसी की है। IT और बैंकिंग के शेयरों में जबरदस्त तेजी से कारोबारी सत्र के दूसरे दिन शेयर बाजार 1,109 अंक उछलकर हरे निशान पर बंद हुआ।

Stock market closing 13 October 2026: भारतीय शेयर बाजार ने लगातार गिरावट के बाद आज जोरदार वापसी की है। IT और बैंकिंग के शेयरों में जबरदस्त तेजी से कारोबारी सत्र के दूसरे दिन शेयर बाजार 1,109 अंक उछलकर हरे निशान पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,109.10.65 अंक उछलकर 73,033.78 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 358.60 अंकों की तेजी के साथ 22,721.95 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 27 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 3 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स ने 73,045.67 का ऊपरी स्तर, जबकि 71,703.10 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 22,721.95 का उच्च स्तर और 22,288.45 का निम्न स्तर छुआ।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर HCLTECH, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ITC, NTPC, एलएंडटी, रिलायंस, ICICI बैंक, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, अल्ट्रासेमको, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, ट्रेंट, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, टाइटन, इंडिगो और BEL के शेयर में तेजी दर्ज की गई। HCLTECH के शेयर में सबसे ज्यादा 8.28% की तेजी दर्ज की गई।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर मारुति, इटरनल और कोटक बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। कोटक बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 0.90% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 1.46%, निफ्टी मिडकैप 100 में 1.06% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.11% की तेजी दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत उछली

ब्रेंट क्रूड मंगलवार को शाम 4.42 बजे 1.92% फिसलकर प्रति बैरल 104.6 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

तेजी के साथ खुला स्टॉक मार्केट

कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 27.05 अंक उछलकर 71,951.73 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी महज 0.8 अंक की तेजी के साथ 22,364.15 पर खुला।