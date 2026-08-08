India China News: भारत का चीन को करारा जवाब, अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को आधिकारिक नक्शे में किया शामिल

India Maps 27 Arunachal Locations: भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को आधिकारिक भारतीय नक्शे में शामिल किया है। इस सूची में एलएसी के पास स्थित लोंग जू के साथ-साथ 1962 के भारत-चीन युद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थान और पहाड़ी दर्रे भी शामिल हैं।

Arunachal Pradesh Map Update: भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर अपना बेबुनियाद दावा करता है। चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों का नाम भी बदला है। भारत ने चीन की चाल को अब करारा जवाब दिया है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों और उनके लोकप्रिय नामों को देश के आधिकारिक नक्शे में शामिल कर लिया है। सरकार के मुताबिक इन स्थानों को भारतीय मानचित्र में शामिल करने का मकसद उनकी सही पहचान दर्ज करना और लोगों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी देना है। इस सूची में LAC के पास स्थित लोंग जू भी शामिल है, जिसका भारत-चीन सीमा विवाद के इतिहास में खास महत्व है।

भारत ने क्यों उठाया यह कदम?

भारत सरकार के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन 27 स्थानों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया गया है। सरकार का कहना है कि इन स्थानों को आधिकारिक रूप से नक्शे में दिखाने से इनकी सही पहचान तय करने में मदद मिलेगी। साथ ही आम लोगों के बीच भी इन इलाकों को लेकर जागरुकता बढ़ेगी। यह कदम ऐसे समय में आया है जब चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता रहा है।

लोंग जू भी भारतीय नक्शे में शामिल

27 स्थानों की सूची में लोंग जू का नाम भी है। यह जगह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास स्थित है और भारत-चीन सीमा विवाद के इतिहास में इसका महत्व है। 1959 में लोंग जू के पास भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था। उस समय चीनी सैनिक इस इलाके में पहुंचे थे। इसके बाद यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल हो गया। इसके अलावा अपर सुबनसिरी जिले में लोंग जू के पास स्थित माजा गांव को भी आधिकारिक भारतीय नक्शे में शामिल किया गया है।

1962 युद्ध से जुड़े इलाके भी किए शामिल

भारत की ओर से जारी सूची में कुछ ऐसे स्थान और पहाड़ी दर्रे भी शामिल हैं, जिनका संबंध 1962 के भारत-चीन युद्ध से रहा है। इनमें बिसा गांव, ड्जो ला, रिजा ला और पुकुर ला जैसे स्थान शामिल हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा थाग ला भी आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया गया है। थाग ला क्षेत्र का 1962 के भारत-चीन युद्ध के शुरुआती संघर्षों में विशेष महत्व रहा था।

जसवंतगढ़ और कई गांवों को भी मिली जगह

भारत के आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के कई गांव और अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी शामिल किए गए हैं। इनमें शंभू सरोवर, बड़ा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बाड़ी, प्रीतनगर और तेरितनगर शामिल हैं। इसके अलावा रामनगर जसवंतगढ़ को भी सूची में जगह दी गई है। यह स्थान तवांग रोड पर स्थित है और यहां भारतीय सेना के वीर जवान जसवंत सिंह रावत का स्मारक है। सूची में सागर, पद्मा, ज्योतिनगर और बैसाखी जैसे गांवों को भी शामिल किया गया है।

शेर-ए-थापा स्मारक और कमलांग नगर भी शामिल

27 स्थानों की सूची में कई अन्य महत्वपूर्ण जगहें भी हैं। इनमें शेर-ए-थापा स्मारक, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर और सुनपुरा शामिल हैं। इसके अलावा कमलांग अभयारण्य के पास स्थित कमलांग नगर और बुद्ध मंदिर को भी आधिकारिक भारतीय नक्शे में दर्ज किया गया है। इन स्थानों को नक्शे में शामिल करने से इनकी आधिकारिक पहचान और स्थिति को रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी।

चीन के नाम बदलने की चाल को भारत ने किया खारिज

चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों के नाम बदलकर उन्हें अपने तरीके से पेश करता रहा है। भारत ने चीन की इस कार्रवाई को हमेशा खारिज किया है। भारत का कहना है कि किसी स्थान का नाम बदल देने से उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बदल जाती। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने चीन के ऐसे कदमों को निरर्थक और बेतुका बताया है।

भारत का साफ संदेश- नक्शे से नहीं बदलेगी हकीकत

भारत की ओर से चीन के इन प्रयासों को लेकर रुख स्पष्ट रहा है। भारत का कहना है कि किसी भारतीय क्षेत्र को अलग नाम देने या उसके बारे में गलत दावा करने से जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति नहीं बदल सकती। अरुणाचल प्रदेश को आधिकारिक भारतीय नक्शे में शामिल किए गए 27 स्थानों के जरिए भारत ने इन इलाकों की आधिकारिक पहचान और नामों को फिर से स्पष्ट किया है।