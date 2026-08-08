Haryana News: गुरुग्राम-फरीदाबाद में बारिश का कहर, 2 लोगों की मौत, अंडरपास किए गए बंद, राज्य के 10 जिलों में अलर्ट

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Amit Upadhyay
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Haryana Rain News: हरियाणा में शनिवार को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले शुक्रवार की बारिश ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात बिगाड़ दिए। गुरुग्राम में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि फरीदाबाद के अंडरपास में कई वाहन फंस गए।
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हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश से बुरा हाल हो गया है।

Haryana Weather Alert: हरियाणा में बारिश ने शुक्रवार को ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कई शहरों में हालात काफी बिगड़ गए। गुरुग्राम में बारिश के बीच दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि फरीदाबाद में अंडरपास 25 से 30 फीट तक पानी में डूब गए। पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ी। अब मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शनिवार को भी हालात चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है। कई जिलों में शनिवार को भी भारी बारिश होगी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

कई जिलों में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट

हरियाणा में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। शनिवार सुबह से हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और सिरसा के डबवाली में बारिश जारी है। वहीं पानीपत में सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। IMD चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, जींद, सोनीपत और पानीपत में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश होने पर जलभराव, ट्रैफिक बाधित होने और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी स्थिति बन सकती है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पंचकूला में येलो अलर्ट

भारी बारिश वाले जिलों के अलावा हरियाणा के कई अन्य हिस्सों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, कैथल, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में ऑरेंज अलर्ट के तहत मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पंचकूला में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब है कि प्रदेश के लगभग हर हिस्से में आज मौसम पर नजर रखने की जरूरत है। खासकर निचले इलाकों, अंडरपास और जलभराव वाले रास्तों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।

गुरुग्राम में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत

शुक्रवार की बारिश ने गुरुग्राम में बड़ा हादसा कर दिया। DLF फेज-2 स्थित वसंत वैली स्कूल की दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दयानंद (45) और सूरज (35) के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किठौर के रहने वाले बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर दीवार की मरम्मत का काम कर रहे थे। इसी दौरान दीवार गिर गई और दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

गुरुग्राम में स्कूल के बच्चे भी फंसे

शुक्रवार को हुई भारी बारिश का असर स्कूलों पर भी पड़ा। धनवापुर रोड स्थित फुटप्रिंट्स स्कूल में बच्चे और शिक्षक बारिश के बीच फंस गए। हालात की जानकारी मिलने के बाद MCG की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों व शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें उनके अभिभावकों तक पहुंचाया गया। गुरुग्राम में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि बच्चों को स्कूल-कॉलेजों तक भेजना भी खतरनाक साबित हो रहा है।

फरीदाबाद में अंडरपास बना ‘समंदर’

गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दीं। शुक्रवार शाम ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में करीब 25 से 30 फीट पानी भर गया। हालात इतने खतरनाक हो गए कि पानी में वाहन फंसने लगे। एक फॉर्च्यूनर कार भी अंडरपास में फंस गई। चेतावनी के बावजूद करीब 60 वर्षीय एक बुजुर्ग कार लेकर पानी में चले गए। वाहन के फंसने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बाहर निकाला। बुजुर्ग चालक को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया।

बारिश के अलर्ट के बाद अंडरपास बंद

फरीदाबाद में जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए बारिश के अलर्ट के मद्देनजर अंडरपास को बंद कर दिया गया है। प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन रास्तों को सुरक्षित रखना है जहां भारी बारिश के बाद अचानक पानी भर जाता है। बारिश के दौरान लोगों से ऐसे अंडरपास या सड़कों में प्रवेश नहीं करने की अपील की जा रही है जहां पानी का स्तर दिखाई नहीं दे रहा हो। कुछ फीट पानी भी वाहन को आसानी से रोक सकता है और तेज बहाव की स्थिति में जान का खतरा बढ़ सकता है।