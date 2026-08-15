IMD Weather Alert: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम? जानें देशभर का अपडेट

Independence Day Weather 2026: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

India Weather Update 15 August 2026: आज 15 अगस्त है और देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार शनिवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय रहने वाला है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। देश के कई अन्य हिस्सों में भी मानसून सक्रिय है और मध्य भारत से लेकर पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों तक बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी के कारण जलभराव, ट्रैफिक बाधित होने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी समस्याओं का खतरा भी बना हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में 15 अगस्त को मौसम सुहावना लेकिन बारिश वाला रह सकता है। आसमान में दिनभर बादल छाए रहने और कई इलाकों में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली-NCR में बारिश के साथ कुछ समय के लिए तेज हवाएं और बिजली चमकने की स्थिति भी बन सकती है। शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 33°C और न्यूनतम तापमान करीब 27°C रहने का अनुमान है। बारिश और बादलों के कारण दिन के तापमान में राहत मिल सकती है, लेकिन बारिश रुकने के बाद उमस बढ़ने की संभावना रहेगी।

हरियाणा में बारिश को लेकर क्या है अलर्ट?

हरियाणा और चंडीगढ़ में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बारिश का असर देखने को मिल सकता है। IMD ने दोनों क्षेत्रों के लिए 15 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज कई जगहों पर बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक हो सकती है। इसके बाद 16 अगस्त को भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन 17 और 18 अगस्त को फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा में यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा।

पंजाब का वेदर अपडेट भी जान लीजिए

पंजाब में भी 15 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। IMD के अनुसार आज राज्य में कई जगहों पर बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, बरनाला, संगरूर और रूपनगर जैसे जिलों में बारिश के कारण जलभराव हो सकता है। बारिश और बादलों के कारण तापमान में कुछ गिरावट रह सकती है, लेकिन बारिश थमने के बाद नमी बढ़ने से उमस महसूस हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश में आज, 15 अगस्त को बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने राज्य में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद 16 अगस्त को भी भारी बारिश, जबकि 17 और 18 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 19 से 21 अगस्त तक भी राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। IMD के ताजा पूर्वानुमान में शिमला, हमीरपुर और मंडी में आज अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और ऊना जैसे जिलों में भी मौसम बदल सकता है। हिमाचल में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, पहाड़ी सड़कों पर मलबा आने, पत्थर गिरने और नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर शिमला, मंडी, कुल्लू और अन्य पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए।

देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा वेदर?

पूर्वी और मध्य भारत में आज मानसून काफी सक्रिय रहेगा। IMD के अनुसार ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। ओडिशा और झारखंड में 15 से 18 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है, जबकि बिहार में 14 से 20 अगस्त तक कई जगह बारिश का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए 15 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है।

पश्चिम और दक्षिण भारत में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। IMD के मुताबिक कोंकण-गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और माहे के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी तट के कुछ इलाकों में तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश संभव है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने वाला है और भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थिति पैदा हो सकती है।